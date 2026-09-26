Reconocen a los mejor chiles en nogada del Centro Histórico

Este sábado culminó de manera formal el Festival del Chile en Nogada del Centro Histórico, durante la ceremonia se reconoció a los más de 60 establecimientos que participaron.

El titular de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, destacó la importancia de los restauranteros, tanto de los establecimientos grandes como de aquellos que apenas comienzan su historia.

La economía del Centro Histórico no solamente se construye desde los grandes establecimientos, significa también la tarea de acompañar a la gente que le da vida: a sus habitantes, comerciantes, trabajadores, restauranteros, cocineras, cocineros y emprendedores”, expresó.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Durante el evento se entregó un reconocimiento a los más de 60 establecimientos que participaron en el festival, los cuales ofrecieron este platillo típico mexicano a sus comensales.

Al respecto, el jurado, compuesto por cinco chefs profesionales, emitió su veredicto y premió a los tres mejores platillos.

El restaurante ganador fue el de Santo Domingo Hotel Boutique, mientras que el Club de Banqueros se llevó el segundo lugar y El Mesón de Belisario ocupó el tercer puesto.

Foto: Marco Nájera | Excélsior

Todos ellos recibieron una estatuilla en forma de chile en nogada, realizada por un artesano local.

El titular de la Autoridad del Centro Histórico destacó la importancia de la colaboración con el Club de Banqueros, por lo que no cerró la puerta a continuar con la construcción de diferentes proyectos que fortalezcan las tradiciones, la identidad y la economía de la zona.