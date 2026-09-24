Avanzan labores de mejoramiento urbano en el Centro Histórico

Como parte de la estrategia integral para la recuperación y conservación del Centro Histórico, durante septiembre se llevaron a cabo 67 acciones de mejoramiento urbano, 25 labores de mantenimiento, 29 jornadas de lavado de plazas, así como 326 sanciones de tránsito que incluyeron el remolque de 167 motocicletas y la aplicación de 159 multas a vehículos.

Así lo informó Carlos Cervantes Godoy, coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, durante la Mesa de Museos realizada en el Palacio de Bellas Artes, donde detalló que las acciones comprenden la colocación de bolardos, bacheo, retiro de grafiti, riego de áreas verdes y reparación de luminarias.

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Por instrucción de la jefa de Gobierno Clara Brugada, se dará atención a distintas plazas del Centro Histórico para fortalecer sus condiciones de conservación y consolidarlas como espacios públicos para habitantes y visitantes", destacó Cervantes Godoy ante representantes de recintos culturales.

En materia de movilidad y ordenamiento vial, la instalación estratégica de bolardos en varias zonas, como San Ildefonso y el Museo de las Constituciones, ha permitido favorecer el tránsito peatonal. Paralelamente, se ejecutaron 10 operativos generales de recuperación de la vía pública y dos intervenciones específicas de liberación de espacios prioritarios.

La estrategia también impulsó la vinculación comunitaria mediante las Rutas del Tlacuache y la red de cineclubes de PROCINE, la cual opera en unos 320 espacios culturales. En cuanto a la atención ciudadana, directa a través de WhatsApp, se recibieron 41 reportes durante septiembre, logrando la resolución satisfactoria de 36 de ellos.