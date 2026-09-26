A 12 años de su desaparición, recuerdan a normalistas de Ayotzinapa

Con motivo de los 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, los padres de los jóvenes, acompañados de contingentes de diversas normales, universidad y organizaciones sociales, se congregaron en el Ángel de la Independencia para marchar hacia el Zócalo.

Con su exigencia constante de localizar con vida a los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, comenzaron a avanzar sobre Paseo de la Reforma, mientras a las distancia son acompañados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, para evitar que haya daños al mobiliario urbano.

Previo al inicio de la marcha, la SSC informó que en las calles Florencia y Hamburgo, de la colonia Juárez, personas encapuchadas comenzaron a arrojar piedras en contra de los uniformados.

Foto: SSC

Por lo que policías de la SSC aseguraron una bolsa con piedras, botellas y otros objetos que podrían ser utilizados para agredir, aunque no se informó de personas detenidas.

Asimismo, se mantuvo vigilancia en la caseta de la autopista México-Cuenavaca, en la alcaldía Tlalpan, por donde arribó el contingente de casi 40 autobuses en los que se transportaban los padres de los normalistas.

A la altura de la Glorieta de las Mujeres que Lucha, sobre los carriles centrales de Paseo de la Reforma, se estacionaron los autobuses que transportaban a los padres de los normalistas, por lo que se buscaba que se colocaran en otros sitio para no entorpecer el avance de la marcha.