Cae presunta célula criminal tras cateos en Iztacalco y Benito Juárez

Cuatro personas vinculadas a una célula generadora de violencia fueron detenidas tras dos cateos simultáneos realizados en las alcaldías Iztacalco y Benito Juárez, en un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), así lo informó el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez Camacho.

Los trabajos de inteligencia y vigilancia en campo permitieron a los elementos de seguridad recabar datos de prueba suficientes para que un juez de control otorgara los mandamientos judiciales, los cuales se cumplimentaron sin uso de violencia y con estricto apego a los protocolos de actuación policial y respeto a los derechos humanos.

La primera intervención se registró en la calle 2, colonia Agrícola Pantitlán, alcaldía Iztacalco, donde los agentes aseguraron 78 dosis de una sustancia similar a la cocaína, 20 dosis de aparente marihuana, 200 gramos de la misma hierba a granel y dos equipos telefónicos. El segundo operativo tuvo lugar en la calle Bengala, colonia Zacahuitzco, alcaldía Benito Juárez, donde decomisaron 24 dosis de posible marihuana, un kilogramo de la misma hierba a granel y 25 gramos de cocaína en piedra.

Derivado de estas acciones, fueron detenidos dos hombres de 49 y 46 años, una mujer de 41 años y un menor de 16 años. Los implicados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica. Las indagatorias apuntan a que los probables implicados forman parte de una estructura delictiva dedicada a la venta de narcóticos y generación de violencia en ambas demarcaciones.

Asimismo, al realizar un cruce de información institucional, las autoridades detectaron que dos de los aprehendidos cuentan con antecedentes penales históricos. El sujeto de 46 años registra ingresos previos en 1998, 2006 y 2009 por pornografía infantil, violencia familiar y lesiones. Por su parte, el individuo de 49 años acumula antecedentes desde 1998 hasta 2011 por delitos como lesiones, robo agravado en pandilla y daño a la propiedad ajena.

Con estas acciones, las instituciones federales y locales refrendaron su compromiso de combatir la delincuencia y desarticular redes criminales en la capital del país.