CDMX consolida la única estación migratoria de México promotora de la salud

La Estación Migratoria de la Ciudad de México, ubicada en la alcaldía Iztapalapa, se consolidó como la primera y única estación migratoria en todo el país en recibir la revalidación como Entorno Promotor de la Salud, un esquema orientado a brindar prevención, promoción sanitaria y cuidado integral a la población en contexto de movilidad humana.

La secretaria de Salud Publica capitalina, Nadine Gasman Zylbermann, afirmó que en la capital el derecho a la protección médica cobija a todos sin excepciones. Al respecto, declaro que el derecho a la salud es de todas las personas, sin importar su lugar de origen, nacionalidad o situación migratoria.

Asimismo, indico que la instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, es construir una ciudad que produce salud mediante la prevención y el respeto a la dignidad humana.

Por su parte, el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, Julio Cesar Magana Segura, manifestó orgullo por este logro institucional al reflejar la prioridad gubernamental hacia la atención integral de este sector.

En tanto, el representante de la OPS y de la OMS en México, Jose Moya Medina, explicó que la movilidad humana experimenta una magnitud y complejidad sin precedentes debido al incremento de desigualdades, conflictos armados, crisis económicas, cambio climático y emergencias sanitarias, por lo que la asistencia debe garantizarse con equidad, pertinencia cultural y sin discriminación.

Desde el inicio de la estrategia en el año 2021, la iniciativa ha incorporado a nueve albergues distribuidos en diferentes demarcaciones de la capital, tales como la Casa del Peregrino y CAFEMIN en Gustavo A. Madero; la Casa Mambre y la Casa del Migrante Arcangel Rafael en Iztapalapa; la Casa de Asistencia a la Movilidad Humana Vasco de Quiroga en Venustiano Carranza; la Casa de los Amigos y la Casa de Asistencia a la Movilidad Humana Bocanegra en Cuauhtémoc; así como la Casa Fuente en Álvaro Obregón.

El evento concluyo con la develación oficial de la placa de revalidación tras el desarrollo de una Feria de Servicios de Salud y Bienestar enfocada en los migrantes. A la ceremonia acudieron también Eloisa Otero Arnáiz, directora de Promoción de la Salud; Mirna Vara Aguirre, directora del Distrito de Salud para el Bienestar Iztapalapa; y Rocío Aidee Nolasco Pérez, directora de la Estación Migratoria de la Ciudad de México.