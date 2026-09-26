Impulsa PVEM regulación estricta en la crianza y venta de animales de compañía en la CDMX

Para combatir la sobrepoblación, el abandono y prevenir padecimientos de salud en animales de compañía, el Partido Verde presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México orientada a regular con mayor rigor la reproducción y comercialización de perros y gatos. La propuesta busca endurecer la supervisión hacia quienes se dedican a estas actividades y garantizar que la crianza responda a estándares de trato digno y salud desde las primeras etapas de vida.

El líder del Partido Verde en la capital, Jesús Sesma Suárez, respaldó el proyecto legislativo enfatizando que la protección a los seres sintientes requiere marcos normativos claros que obliguen a criadores y comercializadores a contar con espacios adecuados, brindar atención veterinaria oportuna y asegurar cuidados acordes a cada especie. En su pronunciamiento, Sesma Suárez puntualizó: "Proteger a los animales implica garantizar su bienestar desde que nacen. Quienes se dedican a su reproducción deben asumir responsabilidades claras y ofrecer condiciones que protejan su salud y aseguren un trato digno".

La iniciativa propone adicionar responsabilidades operativas y legales para frenar la reproducción sin control y el comercio informal que deriva en situaciones de calle o maltrato. Asimismo, el proyecto plantea promover un modelo de tenencia responsable entre la ciudadanía para garantizar el bienestar integral de los animales al momento de integrarlos a los hogares.

El dirigente ecologista concluyó que el Partido Verde mantendrá una agenda legislativa constante para fortalecer los mecanismos de prevención de riesgos a la integridad animal, reducir la sobrepoblación y consolidar una cultura de respeto, protección y responsabilidad hacia la fauna doméstica en la capital.