GAM reduce delitos y duplica ingresos tras combatir la corrupción: Lozano

La alcaldía Gustavo A. Madero mejoró la percepción de reducción de la inseguridad y el combate a los delitos de alto impacto y, de manera simultánea, con acciones contra la corrupción, logró aumentar en millones de pesos la recaudación por ingresos autogenerados, aseguró el alcalde Janecarlo Lozano durante una conferencia de prensa.

El edil indicó que, de acuerdo con la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la alcaldía Gustavo A. Madero se ubicó en el tercer lugar de la Ciudad de México en percepción de reducción de la inseguridad.

Solo se colocó por debajo de Miguel Hidalgo y Tlalpan, y superó a demarcaciones como Iztapalapa, Cuajimalpa, Benito Juárez y Coyoacán, entre otras.

De forma paralela, los delitos de alto impacto registraron disminuciones significativas. Por ejemplo, durante 2025, las lesiones dolosas por arma de fuego presentaron una reducción de 41.8 por ciento respecto a 2024. El robo de vehículo con violencia disminuyó 37.3 por ciento y el homicidio doloso bajó 31 por ciento.

“Decirles que estamos asumiendo la seguridad como un compromiso, uno de los principales ejes de gobierno, mi principal eje de gobierno. Aunque la seguridad en la ciudad no le corresponde directamente a los alcaldes, decidí asumir esa responsabilidad y ser muy frontal con problemas históricos que tenía esta alcaldía, incluidos los grupos criminales”, afirmó.

Lozano también informó que la demarcación ha recaudado millones de pesos adicionales por concepto de ingresos autogenerados. Mientras que en 2022 se obtuvieron alrededor de 25.7 millones de pesos, en 2025 la cifra superó los 59.4 millones.

En el rubro de aprovechamiento de la vía pública, generado por más de 200 mil comerciantes ambulantes, la recaudación pasó de aproximadamente 2.9 millones de pesos en 2022 a más de 8.3 millones en 2025.

Asimismo, en giros mercantiles, en 2022 se recaudaron cerca de 262 mil pesos, mientras que en 2025 el monto ascendió a más de 987 mil pesos.

El alcalde sostuvo que el incremento en la recaudación es resultado del combate a la corrupción, ya que en administraciones anteriores estos ingresos no se reportaban a la alcaldía, sino que se cobraban en efectivo en beneficio de presuntos funcionarios corruptos.

“Este dinero se cobraba antes. Es el dinero que pagan los comerciantes allá afuera, pero en lugar de que llegara a la alcaldía, llegaba al líder o a una oficina de gobierno en bolsas. Eso era corrupción. Este dinero siempre se ha pagado; la diferencia es que antes se entregaba a funcionarios corruptos y hoy está reflejado en las arcas de esta alcaldía”, expresó.

Finalmente, informó que su administración ha presentado 25 denuncias ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Contraloría Interna. Detalló que entre los acusados hay funcionarios de primer nivel y personal operativo, aunque evitó dar más información debido a que las investigaciones siguen en curso.

