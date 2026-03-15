Gabinete contra Despojos logra 13 acciones de restitución de viviendas y predios

La Secretaría de Gobierno (Secgob) informó que, entre el 9 y 13 de marzo, se llevaron a cabo 13 acciones interinstitucionales donde se restituyeron departamentos, viviendas y predios a sus legítimos propietarios.

También hubo aseguramientos de inmuebles donde se detectó la presencia de personas que habían ingresado sin autorización o que intentaban impedir el acceso a quienes acreditaron legalmente la posesión del lugar.

“En varios de los casos, la intervención de las autoridades permitió restablecer el acceso a los propietarios, evitar la consolidación de ocupaciones irregulares y dar seguimiento legal a cada situación”, indicó la dependencia en un comunicado.

Las diligencias se realizaron en alcaldías como Iztapalapa, Xochimilco, Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y Tláhuac.

En los operativos participó personal de la Secgob y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

También se contó con el acompañamiento y participación de instancias como Coordinación General a la Movilidad Humana, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Brigada de Vigilancia Animal.

“Asimismo, autoridades realizaron diligencias de resguardo y seguimiento jurídico en inmuebles donde se detectó el quebrantamiento de sellos o intentos de reocupación, con el objetivo de preservar la custodia de los espacios mientras continúan las investigaciones correspondientes y se determinan las responsabilidades legales”, agregó.

El Gabinete contra Despojos tiene como objetivo articular el trabajo interinstitucional para atender de manera rápida y efectiva los casos de ocupación irregular de inmuebles, brindando acompañamiento legal a las personas afectadas y evitando que los conflictos relacionados con la propiedad escalen o se prolonguen por largos periodos.