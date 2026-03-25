Cae feminicida de Blanca Ruth Peyron; testigo clave de multihomicidio de CDMX en 2002

Tras más de una década del asesinato de Blanca Ruth Pareyon, testigo principal en el multihomicidio de la familia Narezo Loyola, fue detenido Gerardo “N”, presunto feminicida de Pareyon.

La captura se realizó en calles de la colonia Pedregal del Maurel, en la alcaldía Coyoacán, donde elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en coordinación con agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía cumplimentaron una orden de aprehensión por feminicidio agravado, en contra del hombre de 52 años.

Crimen de Blanca en 2013

La ubicación del presunto feminicida fue posible tras trabajos de inteligencia y seguimiento relacionados con el crimen ocurrido el 19 de junio de 2013.

El multihomicidio Especial

Blanca Ruth Pareyon había sido identificada como una pieza clave en las investigaciones del multihomicidio registrado en noviembre de 2002, cuando nueve personas, siete integrantes de la familia Narezo Loyola y dos empleadas domésticas, fueron asesinadas en su domicilio.

Orlando Magaña recibió sentencia de 438 años

Por estos hechos, el responsable, Orlando Magaña Dorantes, fue detenido y sentenciado a 438 años de prisión. A 13 años del asesinato de la testigo, el caso se mantenía abierto.

Este miércoles, la detención de Gerardo “N” se concretó sobre la avenida Del Imán, donde los agentes interceptaron al sospechoso.

Tras informarle sus derechos constitucionales, fue trasladado y puesto a disposición de la autoridad que lo requería, en un centro penitenciario de la ciudad, dio a conocer la Fiscalía capitalina.

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