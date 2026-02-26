Sheinbaum inaugura mundialito de Futsal Femenil del IMSS como parte del Mundial Social

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguró el Mundialito Futsal Femenil categoría Sub 21, en el que participarán 3 mil 840 jugadoras de todo el país, como parte del Mundial Social 2026.

Mediante un enlace de Palacio Nacional a Michoacán, la mandataria informó que en sus conferencias matutinas se inaugurarán los distintos mundialitos que se disputarán en el país.

En algunas Mañaneras vamos a hacer enlaces para los distintos mundialitos que ya se están haciendo del Mundial de Fútbol. El día de hoy vamos a Michoacán, en un enlace con el gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla y con Zoé Robledo (director general del IMSS), y está ahí Gabriela Cuevas (coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026). Y es el torneo de fútbol femenil Sub 21 como parte de este Futsal”, indicó.

¿Cómo se jugará el Mundialito Futsal Femenil?

En su intervención, el director general del IMSS, Zoé Robledo, informó que se inscribieron 320 equipos de 188 municipios de todos los estados del país, que suman un total de 3 mil 840 jugadoras, 350 entrenadoras y 100 árbitros.

Este jueves inició el torneo con el partido entre Zacapu y Morelia. Las eliminatorias se jugarán en el Centro Vacacional de Oaxtepec entre el 25 y 28 de marzo; y la gran final será el 29 de marzo en el Estadio Parque Ecológico Lago de Texcoco.

Gabriela Cuevas Barron, representante de México para la Copa Mundial FIFA 2026, informó que se está cumpliendo con la formación de un nuevo semillero de mujeres de 18 a 21 años para formar a las jugadoras que van a representar a México en los mundiales de Futsal.

Como parte del Mundial Social 2026 se realizarán 74 Mundialitos y Copas de Fútbol en el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de las Secretarías de Educación Pública (SEP); de las Mujeres; de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti); así como de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve).

fdm