Fortalecen seguridad en Álvaro Obregón; integran más cámaras

La Alcaldía Álvaro Obregón puso en marcha el Programa 360 de Videovigilancia para monitorear las 24 horas del día y así reforzar las labores de prevención del delito, atención de emergencias, reacción operativa e investigación de hechos delictivos.

"Hoy estas cámaras son resultado de una decisión tomada por los vecinos y representan una herramienta para cuidar nuestras comunidades. Pero la seguridad no depende solamente de la autoridad; también requiere que construyamos comunidad, cuidemos nuestros espacios públicos y hagamos equipo para reconstruir el tejido social", comentó el alcalde de la demarcación, Javier López Casarín.

Esto porque las 209 cámaras de seguridad fueron adquiridas a través de 18 proyectos de Presupuesto Participativo impulsados por las colonias Primera Victoria Sección Bosques, Arvide, Canutillo 3ra Sección, Francisco Villa, General A. Rosales, La Cañada, Las Águilas Ampliación, Las Palmas, Margarita Maza de Juárez, Milpa del Cedro, Palmas Axotitla, Piloto Adolfo López Mateos, Santa Lucía Reacomodo, Tejocote, Tizampampano, Tlapechico, Tolteca y Unión Olivos.

Dichos equipos cuentan con conexión mediante fibra óptica, botón de pánico y sistema de audio bidireccional que permite comunicación directa e inmediata con Base Plata, con la que ya están conectadas, para facilitar una atención más rápida ante situaciones de emergencia.

Para López Casarín, este programa es un ejemplo de cómo la participación ciudadana puede traducirse en acciones concretas que mejoran la seguridad y la calidad de vida de las familias.

Además, esta integración significa que la Estrategia de Seguridad 360 actualmente cuenta con más de 800 cámaras monitoreadas por la Alcaldía, lo que se complementa con la coordinación de 5 mil cámaras del C5 y mil del C2 Poniente.

Todo esto consolida una red de vigilancia que permite fortalecer la prevención del delito y la atención de emergencias en todo el territorio.

Esto se refleja, de acuerdo con el alcalde, en que Álvaro Obregón se ha mantenido durante los últimos 18 meses como una de las alcaldías con mejores resultados en materia de seguridad.

Lo anterior porque se tiene una estrategia basada en tecnología, coordinación institucional, presencia territorial y participación ciudadana.

López Casarín también reconoció el trabajo de los más de 600 elementos de seguridad que diariamente participan en las tareas de vigilancia y protección de la población.

Arturo López Bazán, director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía, añadió que la tecnología se ha convertido en una herramienta fundamental para fortalecer la seguridad pública.