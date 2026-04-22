“Emmi Tec responde a denuncia de Luca y afirma que no existe imputación penal en su contra”

La Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales de la Ciudad de México investiga a EMMI TEC, S.A. de C.V. y a un grupo de colaboradores de esa empresa, entre ellos sus fundadores, por el presunto delito de revelación de secretos agravado contra una plataforma educativa de la que formaron parte.

Con posterioridad a la publicación de esta nota, EMMI TEC ejerció su derecho de réplica y negó las acusaciones formuladas por LUCA Learning Systems. La empresa señaló que no enfrenta proceso penal, audiencia inicial, vinculación a proceso, acusación formal ni sentencia alguna; que las afirmaciones sobre daño patrimonial corresponden a manifestaciones de la denunciante y no a una determinación judicial o pericial; y que uno de sus socios no cuenta con antecedentes penales ni procesos abiertos en México o en el extranjero. EMMI TEC también informó que un Juez de Distrito concedió una suspensión provisional relacionada con la actuación del Ministerio Público.

LUCA sostiene en su denuncia que determinada información habría sido sustraída; EMMI TEC niega dicha acusación y afirma que no existe resolución judicial que acredite tal hecho.

El caso llega a la agenda pública en un momento en que el sector edtech mexicano atrae capital internacional a ritmo acelerado. La investigación abierta contra EMMI TEC plantea una pregunta que los fondos que apuestan por este ecosistema tendrán que responder: ¿quiénes son realmente los equipos que están construyendo las empresas en las que invierten, y de dónde viene lo que dicen haber construido?

EMMI TEC no ha emitido posicionamiento público sobre la investigación al momento del cierre de esta edición.

La existencia de una carpeta de investigación no implica imputación, vinculación a proceso, acusación formal, sentencia ni responsabilidad penal. EMMI TEC sostiene que actualmente no existe proceso penal abierto en contra de la empresa ni de sus socios.

Derecho de réplica

Ciudad de México, a 28 de marzo de 2026

Estimado Editor:

Con relación a la nota titulada “Fiscalía de CDMX investiga a EMMI TEC por presunta revelación de secretos en sector Edtech”, publicada el 22 de abril de 2026 y firmada por el reportero Porfirio Escandón (https://www.excelsior.com.mx/ciudad-de-mexico/fiscalia-cdmx-investiga-emmi-tec), solicitamos respetuosamente la publicación de la presente aclaración y Derecho de Réplica, al considerar que diversos elementos de la nota generan una percepción inexacta sobre la situación jurídica de EMMI TEC y de las personas mencionadas.

ATTE. Dominic Sando

Director General, EMMI TEC