Avalan reforma constitucional para reconocer derecho al cuidado en CDMX

Con 62 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, se aprobó en el pleno del Congreso de la Ciudad de México la reforma constitucional en materia de cuidados.

Entre los más de 20 oradores que razonaron su voto en tribuna estuvo el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, quien argumentó que la reforma no será suficiente si no va acompañada de presupuesto progresivo, infraestructura y políticas públicas concretas.

Esto es lo que millones de familias, activistas y organizaciones de cuidadoras esperan: un sistema que responda a las necesidades de cuidado que hoy tiene la ciudad. El cuidado requiere infraestructura e inversión sostenida, no solo prestaciones aisladas. El cuidado también en la corresponsabilidad entre los hogares, Estado, mercado y comunidad”, dijo Torres.

Y recordó que las organizaciones de personas con discapacidad y de cuidadoras “tuvieron que recurrir hasta a los amparos para que en este congreso reconociéramos que sí teníamos una deuda con las personas que requieren cuidados y las que cuidan”.

La morenista Valentina Batres expuso que la reforma establece que “corresponde al Estado garantizar la redistribución y reestructuración de los cuidados, mediante políticas públicas que contribuyan a erradicar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres”.

Una madre carga a su hijo en el Mercado de Plantas Nativitas, en la alcaldía Xochimilco Foto: Graciela López | Cuartoscuro

Y reconoció que aunque la reforma “no solventa por sí sola la deuda histórica de la democratización de los cuidados. No obstante, no debemos dejar de reconocer su trascendencia, pues fortalece el piso constitucional, proporcionando a la Ciudad de México una base sólida para edificar el sistema de cuidados”.

Ahora la Constitución local establece que “el Sistema de Cuidados de la Ciudad de México tendrá entre sus finalidades el reconocer, redistribuir y reducir las tareas de cuidado. Este sistema tiene también como uno de sus objetivos erradicar la división sexual del trabajo por ser un mecanismo que propicia la desigualdad entre los géneros”.

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