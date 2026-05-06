Jesús Sesma y coordinadores del Congreso CDMX se reúnen con Brugada

A más de año y medio del inicio de la actual administración capitalina, los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso capitalino sostuvieron este miércoles su primera reunión formal con la jefa de Gobierno Clara Brugada, con quien acordaron establecer una mesa permanente de diálogo entre los dos poderes.

A su salida del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso capitalino, Jesús Sesma, calificó la reunión de “exitosa”, dijo que “nunca es tarde para iniciar el diálogo, y que aún hay margen para construir acuerdos políticos.

No es tarde cuando hay voluntad en la política. Y si podemos construir a partir de hoy para adelante, creo que los que van a salir premiados o con las mejores mejoras es el propio ciudadano”, expresó.

Sesma detalló que las prioridades de la jefa de Gobierno se atenderán en una mesa permanente, en la que participarán los líderes de todas las bancadas e integrantes del gabinete.

Además se instalarán mesas particulares con cada una de las bancadas.

Foto: Excélsior

La mesa permanente en el tema legislativo se va a construir a partir de esta semana y, la próxima semana, la jefa de Gobierno y algunos secretarios nos va a presentar a los legisladores qué es lo que se está haciendo”, dijo.

En entrevista, Sesma pormenorizó que durante la reunión se habló de revisar iniciativas prioritarias y construir acuerdos antes de que los proyectos sean presentados públicamente.

Creo que fue algo común, el mensaje que nos da la jefa es que vamos a tener reuniones previas de la visión de la Ciudad de México para no enterarnos por los medios de comunicación, sino previo lo que también agradecemos por parte de la jefa de Gobierno es que nos va a tomar las opiniones de todos los grupos parlamentarios para poder construir mejor esta ciudad”, señaló.

El legislador del Partido Verde sostuvo que, aunque Morena y sus aliados mantienen la mayoría legislativa, las minorías parlamentarias deben ser escuchadas.

Entre los temas que podrían discutirse en estas reuniones se encuentran iniciativas relacionadas con protección animal, albergues y otros proyectos impulsados desde distintas bancadas.

Lo que nos llevamos es la voluntad de construir y ahora arrastrar el lápiz y que se materialice lo que acabamos de escuchar”, enfatizó.

Foto: Especial

Probable congreso extraordinario en agosto

Jesús Sesma también anticipó la posibilidad de que el Congreso local convoque a un periodo extraordinario durante agosto para desahogar temas pendientes.

Lo más seguro es que sí tengamos un periodo extraordinario en agosto, con fines de que podamos sacar las prioridades”, comentó.

Aunque reconoció que algunas propuestas podrían no alcanzar consenso.

Habrá algunas que evidentemente no tendrán consenso, pero también es bueno y sano debatir esas iniciativas para que se vote como se tenga que votar”, concluyó.

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