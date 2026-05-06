A pesar de obras de reforzamiento, Trolebús Elevado opera con normalidad

El Trolebús Elevado opera con normalidad y está garantizado el servicio, aseguró el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto.

Ello, tras confirmar que se llevan a cabo obras de reforzamiento en el apoyo 129, luego de que se detectó la separación de una junta constructiva derivada de los asentamientos diferenciales del suelo en la zona lacustre del oriente de la Ciudad de México.

Está en funcionamiento el Trolebús; no se ha detenido la operación de este sistema”, sostuvo.

En días recientes usuarios y vecinos denunciaron la aparición de una grieta, hundimiento y separación de estructuras de hasta 30 centímetros en ese tramo de la Línea 10, que corre sobre la Calzada Ermita Iztapalapa.

El secretario precisó que fue en diciembre del año pasado cuando la junta alcanzó el nivel máximo de separación previsto en el protocolo técnico, lo que obligó a desarrollar un proyecto de reforzamiento estructural.

Foto: Cuartoscuro

El apoyo 129 corresponde a una junta constructiva diseñada específicamente para asumir los esfuerzos que se producen con los movimientos del suelo”, explicó.

Los trabajos arrancaron hace 15 días, con la finalidad de “colocar elementos en las cabeceras de ambos apoyos que permitan soportar la losa”, precisó.

Añadió que, una vez concluidos los trabajos, se reinstalará la junta constructiva para garantizar el correcto desplazamiento del Trolebús elevado.

Basulto Luviano detalló que tras concluir la construcción del viaducto elevado, se elaboró un manual de mantenimiento preventivo y correctivo, “precisamente por las condiciones geológicas de la zona donde se encuentra la obra, caracterizada por hundimientos constantes”.

Foto: Especial

Conforme a este manual, “el punto que está siendo intervenido, alcanzó niveles de esfuerzo previstos, por lo que desde enero pasado se contrató un diseño específico para atenderlo”, dijo Basulto durante la presentación del reporte de incidencias tras el Simulacro Nacional 2026, que fue encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Al respecto, Brugada afirmó que toda infraestructura estratégica debe mantenerse bajo revisión constante, particularmente después de ejercicios sísmicos.

Siempre hay que estar muy atentos de cualquier infraestructura que se esté atendiendo. Ustedes conocen el Trolebús Elevado, esta estructura de la que se ha estado hablando y comentando, que tiene una parte que mostraba cierta apertura”, señaló.

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