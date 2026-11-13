Fiscalía de CDMX buscará aumentar 25% su estado de fuerza para 2029

La Policía de Investigación (PDI) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) busca incrementar en 25 por ciento su estado de fuerza entre 2026 y 2029, como parte de una estrategia para fortalecer sus capacidades operativas, científicas y tecnológicas, informó la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján.

Durante la ceremonia conmemorativa por el 107 aniversario de la corporación, la funcionaria detalló que en 2026 se destinaron 75.6 millones de pesos exclusivamente al equipamiento de los agentes, además de crear 120 nuevas plazas para policías de investigación.

La inversión contempla 65.4 millones de pesos para uniformes, cinco millones para equipamiento táctico y 5.2 millones para armeros.

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A estos recursos se suman 85.3 millones de pesos para licencias y equipos de investigación táctica y forense, con herramientas especializadas en balística, análisis de evidencia digital y de voz, así como comparación de huellas dactilares.

También se destinaron 37.8 millones de pesos para adquirir 54 vehículos de investigación y cinco montacargas, además de un programa de arrendamiento de mil 10 unidades para distintas áreas de la Fiscalía, incluida la PDI.

Alcalde Luján adelantó que para 2027 se proyecta la creación de otras 100 plazas de policías de investigación, así como nuevas inversiones en fortalecimiento organizacional, tecnología y digitalización de huellas.

Enfrentar capacidades de grupos delictivos

Durante su mensaje, sostuvo que la transformación de la corporación debe continuar ante la sofisticación de los grupos criminales, que pueden estar relacionados con distintos delitos, como homicidios, extorsiones y secuestros.

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Por ello, señaló que la institución requiere agentes capaces de conectar investigaciones, identificar estructuras criminales y utilizar herramientas de inteligencia para localizar a los responsables.

La fiscal destacó que la evolución de la Policía de Investigación también implica pasar de un modelo enfocado principalmente en localizar y detener personas a uno basado en la investigación científica, la reconstrucción de hechos y el análisis de patrones delictivos.

Alcalde reconoció los cambios impulsados durante la administración de Ernestina Godoy, además del trabajo de Omar García Harfuch y Francisco Almazán Barocio, así como la continuidad de esta estrategia bajo el liderazgo del actual jefe general de la PDI, Alfonso Mendoza Ramírez.

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107 medallas al mérito

En el marco del aniversario, la fiscalía entregó 107 medallas al mérito a integrantes de la corporación por sus aportaciones en materia de inteligencia, tecnología, investigación criminal y operaciones de alto riesgo.

Entre los reconocimientos mencionó a la agente Mariana Lemus, por su contribución al desarrollo de plataformas tecnológicas para integrar información y fortalecer el análisis criminal, así como a Sandra Pérez, quien participó en labores de inteligencia que permitieron localizar y detener a un objetivo relacionado con una organización criminal.

También reconoció al agente Martín Ángeles, quien resultó lesionado al intentar impedir la fuga de una persona investigada por hechos violentos y a Víctor Román y Juan Carlos Ramírez, integrantes del Grupo Especial de Reacción e Intervención, por su participación en una operación para liberar a una víctima de secuestro en Xochimilco.

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Asimismo, destacó el trabajo de Giovanni Jiménez, por contribuir a la detención de integrantes de una célula dedicada a la extorsión, y de Felipe Ordiano, quien continúa participando en investigaciones y cumplimiento de órdenes de aprehensión después de más de tres décadas de servicio.

Reducir la impunidad

Alcalde Luján también reconoció el trabajo de mandos y personal que ha contribuido a mejorar la capacitación y reorganización operativa de la institución.

Finalmente, expresó su respaldo a Alfonso Mendoza Ramírez y subrayó que el fortalecimiento de la Policía de Investigación es indispensable para combatir la impunidad.

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"La justicia sólo puede llegar tan lejos como llegue nuestra Policía de Investigación", afirmó la fiscal, al señalar que sin investigaciones sólidas y evidencia suficiente no es posible sostener acusaciones ni llevar a los responsables ante los tribunales.

Con 107 años de historia, la corporación enfrenta el reto de consolidarse como una institución más profesional, especializada, tecnológica y humana, con mayores capacidades para responder a las víctimas de delitos en la capital.