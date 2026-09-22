Evitan que casi mil 500 cuerpos lleguen a fosas comunes en CDMX

A poco más de un año de la creación de la Unidad Central Especializada para la Identificación Humana y Búsqueda de Familia, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), se ha logrado identificar a mil 488 personas fallecidas que inicialmente no habían sido reconocidas o reclamadas por sus familiares, además de localizar a 495 familias.

Dichas acciones son parte de las medidas emprendidas para evitar que los cuerpos lleguen a una fosa común, sin que antes se hayan agotado las posibilidades de identificación.

Durante su informe mensual, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, explicó que estos trabajos se realizan a través de la fundación de la unidad el 19 de junio de 2025, como parte de los compromisos establecidos con familias de personas desaparecidas y de la estrategia de búsqueda implementada en la Ciudad de México.

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Alcalde Luján señaló que una de las prioridades de esta unidad es fortalecer el trabajo forense y agotar todas las alternativas disponibles para identificar a las personas fallecidas, antes de que sus restos sean enviados a una fosa común.

Entre las acciones se encuentra el cruce de huellas dactilares con información del Instituto Nacional Electoral (INE), además de la coordinación con el Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México.

La fiscal destacó que el objetivo no se limita a obtener científicamente la identidad de una persona fallecida, sino también a ubicar a sus familiares y comunicarles el deceso, con la finalidad de que puedan recuperar a su ser querido y realizar una restitución digna.

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Podemos decir que hemos logrado identificar ya a mil 488 personas fallecidas y localizar 495 familias”, informó la funcionaria ante los medios de comunicación.

De acuerdo con Alcalde Luján, este trabajo también permite evitar que los casos permanezcan indefinidamente como posibles desapariciones, al brindar certeza a las familias sobre el paradero de sus seres queridos.

La funcionaria afirmó que la identificación de personas fallecidas y la localización de sus familiares constituye un trabajo prioritario para la fiscalía capitalina, por lo que adelantó que estas acciones continuarán fortaleciéndose.