Chocan auto y transporte público en Venustiano Carranza; hay 6 heridos

Un fuerte accidente vehicular ocurrido en la colonia Adolfo López Mateos, en la alcaldía Venustiano Carranza, dejó un saldo de seis pasajeros lesionados luego de que un automóvil particular se impactara contra una camioneta de transporte público, provocando su volcadura sobre el costado izquierdo.

Los hechos fueron reportados y atendidos de manera oportuna por elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, quienes acudieron al punto tras recibir el llamado de emergencia. De acuerdo con el informe oficial de la corporación, el impacto entre ambas unidades generó que el vehículo de pasajeros perdiera el control y terminara recostado sobre la cinta asfáltica.

A través de sus canales oficiales de comunicación, la dependencia capitalina detalló las maniobras de auxilio y rescate realizadas en la zona del siniestro:

"Acudimos a la colonia Adolfo López Mateos, en @A_VCarranza, para atender un accidente vehicular en el que un automóvil particular se impactó contra una camioneta de transporte público, provocando su volcadura sobre el costado izquierdo, por lo que procedimos a colocarla en su posición normal", informó la institución.

En el sitio, los cuerpos de emergencia brindaron atención prehospitalaria a los seis usuarios afectados. Tras la valoración médica correspondiente, las autoridades confirmaron que ninguno de los lesionados requirió traslado, por lo que fueron atendidos únicamente en el lugar del percance.

Por su parte, los bomberos precisaron que tanto los conductores de los vehículos involucrados como una acompañante resultaron completamente ilesos tras la colisión. Una vez que el personal operativo concluyó las labores para reincorporar la camioneta de transporte público a su posición normal y asegurar el perímetro, la vialidad quedó libre de riesgos.