Urge fiscal capitalina a homologar registros locales y federal de desaparecidos

La fiscal general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, urgió a homologar los registros locales de persona reportadas como desaparecidas, con el nacional para evitar duplicidades y facilitar las investigaciones.

En la Ciudad de México tenemos varios años trabajando en este tema. Es importante avanzar hacia un esquema en el que los registros de las entidades federativas sean el espejo del registro nacional, evitando duplicidades”, señaló Alcalde Luján.

Sus declaraciones las realizó durante su participación en el Encuentro Nacional 2026: Investigación y Persecución de Desaparición de Personas, donde autoridades federales y estatales delinearon acciones para fortalecer la búsqueda y localización de personas en el país.

El foro se llevó a cabo en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y fue encabezado por la titular de la Fiscalía General de la República, Ernestina Godoy Ramos.

En el encuentro, se planteó además la necesidad de reforzar la Estrategia Nacional para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, mediante una mayor coordinación entre fiscalías, intercambio de información y el desarrollo de herramientas que permitan agilizar las labores de búsqueda.

También se revisaron avances en la actualización del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, así como la implementación de la Alerta Nacional de Búsqueda, como mecanismo de difusión inmediata.

En ese sentido, Bertha Alcalde expuso la importancia de contar con información mínima estandarizada desde el primer contacto con los denunciantes, para “detonar acciones de búsqueda más efectivas, así como definir con mayor claridad los alcances operativos de la Alerta Nacional”, dijo.

Al encuentro asistieron el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina Padilla; la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo; la secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, entre otros funcionarios.

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