Filtran impactante VIDEO del momento del choque en las 'Tortas de la 12'

Fue revelado en VIDEO el momento exacto en que se registró un terrible choque en una tortería al sur de la Ciudad de México y que dejó como saldo una mujer sin vida y otras cuatro personas heridas.

Todo ocurrió en el cruce de calzada de Las Bombas y Huixtla, en la colonia Cafetales, donde está un local de comida identificado como las ‘Tortas Gigantes de Sur 12’; ahí Dylan N, un sujeto de 25 años que conducía un automóvil negro a toda velocidad, provocó el terrible accidente que dejó consecuencias fatales.

En las imágenes se observa cómo el coche circula a toda velocidad sobre la banqueta, una mujer va caminando ahí y es arrollada por lo que sale proyectada al lado derecho. El vehículo también se lleva sillas, mesas, dos motocicletas que estaban estacionadas y todo a su paso. Al fondo se ven más personas cerca de un trompo de carne al pastor. Enseguida varias personas se acercan a tratar de auxiliar a los heridos.

Cuando la policía llegó había cuatro personas lesionadas, una mujer que permanecía inconsciente y, unos metros más adelante, estaba el conductor de un automóvil negro, presuntamente bajo los efectos del alcohol o alguna otra sustancia ilícita.

Entre las personas heridas había dos mujeres, de 42 y 56 años, quienes presentaban diversos golpes. Aunque resultaron lastimadas, sus lesiones no fueron reportadas como las más graves.

Así el caos en la zona Rodolfo Dorantes

Otra mujer de 27 años sufrió una fractura expuesta, su hueso quedó al descubierto y requirió atención médica inmediata. También resultó herido un hombre de 29 años, a quien los paramédicos le diagnosticaron dorso-lumbalgia, es decir, dolor en la zona media y baja de la espalda.

Tanto la joven de 27 años como el hombre de 29 tuvieron que ser trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

Los paramédicos revisaron a la quinta víctima, una mujer de aproximadamente 50 años que había quedado inconsciente. Lamentablemente, ya no había nada que hacer por ella: los socorristas confirmaron que no presentaba signos vitales.

El detenido Especial

Tras confirmarse el fallecimiento, los policías acordonaron la zona para evitar que se alterara el lugar de los hechos y solicitaron la presencia de los peritos de la Fiscalía capitalina, encargados de realizar las primeras investigaciones.

El conductor identificado como Dylan N de 25 años, fue detenido en el lugar. Los agentes le informaron sus derechos y posteriormente lo trasladaron, junto con el automóvil asegurado, ante el Ministerio Público.