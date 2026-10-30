Terrible choque en las Tortas de la 12 en Coyoacán deja un muerto y heridos

Un fuerte accidente registrado este viernes en la alcaldía Coyoacán dejó un saldo preliminar de una persona fallecida y dos más lesionadas, además de una intensa movilización de cuerpos de emergencia tras la ruptura de una línea de suministro de gas.

El vehículo quedó destrozado Especial

De acuerdo con el reporte oficial emitido por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, encabezado por el primer superintendente Juan Manuel Pérez Cova, los hechos ocurrieron cuando un vehículo particular se impactó directamente contra la fachada de un establecimiento comercial ubicado en la colonia Santa Cecilia.

"Atendimos el choque de un vehículo contra un local comercial en la Colonia Santa Cecilia, Alcaldía Coyoacán. El impacto provocó la ruptura de una línea de gas fuera del establecimiento", detalló el funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X.

Así quedó el negocio Especial

A consecuencia del fuerte impacto y la acumulación de riesgos por la infraestructura dañada, los servicios de emergencia se desplazaron de inmediato al lugar de los hechos. Dos personas que resultaron heridas recibieron atención médica prioritaria y valoración por parte de paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Sin embargo, las autoridades confirmaron el deceso de una persona en el lugar a causa de las lesiones sufridas por la colisión.

Elementos de los bomberos y brigadas de protección civil procedieron a realizar las labores de contención, lograron controlar la fuga de gas que ponía en riesgo a los transeúntes y vecinos de la zona.

La vialidad permaneció afectada de manera temporal mientras se llevaban a cabo las diligencias periciales correspondientes y el levantamiento del cuerpo por parte de la fiscalía capitalina.