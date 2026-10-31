Bailando durante nueve años rumbo al Mictlán

El Desfile de Día de Muertos de la CDMX alista una nueva edición sobre Paseo de la Reforma rumbo al Zócalo, consolidándose como una de las celebraciones de mayor impacto cultural, donde millones de asistentes de todo el mundo se deleitan con catrinas, esqueletos y comparsas tradicionales.

Dentro de esta fiesta itinerante, la bailarina profesional Andrea Carolina Martínez, de 27 años, cumple nueve años de participación consecutiva.

“Lo espero año con año porque la simple vibra del desfile es muy linda, es literal una fiesta andante”, señaló la intérprete, quien comenzó su trayectoria en este evento en 2018, en entrevista con Excélsior.

A lo largo de casi una década, Martínez ha atestiguado la transformación logística del contingente, que pasó de un esquema de ensayos rigurosos de hasta tres horas diarias a una dinámica orientada a la preservación de la identidad comunitaria.

Desde 2023, la bailarina camina caracterizada junto al colectivo Catrinas Arte y Tradición en Movimiento. Especial

Desde 2023, la bailarina camina caracterizada junto al colectivo Catrinas Arte y Tradición en Movimiento, con el objetivo de enaltecer la iconografía popular concebida por el grabador José Guadalupe Posada.

Será porque uno fomenta esta imagen de México siendo alegre, de la alegría a pesar de esta idea de luto, el festejar la vida más que la muerte en sí. Gracias a estos eventos se ha alzado mucho la cultura y el folclor mexicano ante los ojos de los extranjeros; es una fiesta caminante”.

Las jornadas comienzan a las 07:30 horas con el maquillaje artístico, seguidas de la colocación de vestuario a las 09:00 horas para mantener la coordinación de las comparsas.

A pesar de la exigencia física y de los imprevistos meteorológicos en la capital, la artista subraya la respuesta del público.

“Nos han agarrado aguaceros y, con todo y que estamos maquillados, la fiesta continúa. La gente se queda con sus impermeables. Es un ambiente de unión, una satisfacción enorme”, subrayó.