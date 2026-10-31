Manifestaciones y eventos en CDMX hoy 31 de octubre; habrá mega caos vial 

Este sábado no hay marchas programadas en la Ciudad de México, pero sí nueve manifestaciones y muchos eventos de entretenimiento y masivos. ¡Aguas! con la Mega Rodada del Terror que tendrá varios puntos de salida en distintas alcaldías, también se llevará a cabo el Gran Desfile de Día de Muertos y la actividad del Gran Premio de México. Las zonas con mayores conflictos viales serán Reforma, Centro, Tláhuac, Picacho-Ajusco, Ciudad Universitaria y los alrededores del Autódromo.

MANIFESTACIONES

Trabajadores y jubilados del IMSS

A partir de las 8:30 horas, trabajadores en activo y jubilados del Seguro Social se reunirán en la sede de la Sección IX de la CNTE, en Belisario Domínguez 32, Centro Histórico. Ahí realizarán su Asamblea Constitutiva de Trabajadoras y Trabajadores del IMSS, enfocada en la defensa de la salud, el empleo y la seguridad social. No se descartan afectaciones en los alrededores.

Marchan 800 trabajadores del IMSS a Gobernación para pedir mesa de diálogo

Para evitar esa parte del Centro pueden utilizarse Eje Central, Eje 1 Norte, Paseo de la Reforma o Circunvalación.

Vecinos Unidos del Ajusco

A las 9:00 horas, vecinos se concentrarán frente a la entrada principal de Six Flags, sobre Picacho-Ajusco. Su molestia tiene que ver precisamente con el tráfico que se forma los fines de semana durante el Festival del Terror. Piden que Six Flags y las autoridades controlen mejor el aforo y pongan en marcha operativos viales para evitar el caos. No se descarta que la protesta complique todavía más la circulación.

Para evitar Picacho-Ajusco pueden utilizarse Periférico Sur, Boulevard de la Luz o Camino a Santa Teresa, dependiendo del destino.

World Without Weapons

A las 11:00 horas habrá una concentración en el Hemiciclo a Juárez.

Los participantes realizarán una acción fotográfica como parte de una campaña internacional que busca frenar el desarrollo, producción y uso de armas totalmente autónomas, conocidas también como armas letales autónomas. Podrían sumarse otras organizaciones y presentarse afectaciones sobre Avenida Juárez.

Como alternativas están Paseo de la Reforma, Eje Central, Balderas y José María Izazaga.

Casa de las Muñecas Tiresias

A las 12:00 horas estarán en Juan Aldama y Avenida México-Tenochtitlán, en Buenavista. Como parte de las actividades de Día de Muertos colocarán la 11ª Ofrenda Colectiva por los Crímenes de Odio, dedicada a mujeres trans, trabajadoras sexuales y víctimas de transfeminicidio, crímenes de odio y abandono institucional. Podrían sumarse otras organizaciones y presentarse afectaciones viales.

Para rodear la zona pueden utilizarse Insurgentes Norte, Eje 1 Norte, Paseo de la Reforma y Guerrero.

Plataforma 4:20

Desde las 12:00 horas habrá actividades en tres puntos: Monumento a la Madre, División del Norte con Avenida Cuauhtémoc y Gran Canal con Circuito Interior. Habrá recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres de reducción de riesgos.

Para el Monumento a la Madre pueden utilizarse Reforma y Circuito Interior; en Narvarte, Dr. Vértiz y Eje 5 Sur, y para Gran Canal, Eduardo Molina o Congreso de la Unión.

La Comuna 420

A las 13:00 horas estarán en el Parque Francisco Primo de Verdad, en República de El Salvador y Pino Suárez, Centro Histórico. Realizarán el evento Horror Night para recordar a personas que abrieron camino en la lucha por los derechos de la comunidad cannábica. También promoverán el respeto a los espacios compartidos y el ejercicio responsable de derechos. No se descartan afectaciones a la circulación.

Para evitar ese punto del Centro pueden utilizarse José María Izazaga, Circunvalación, Eje Central o Fray Servando.

Organización Popular Francisco Villa

A las 19:00 horas realizarán un recorrido por calles del Barrio de San Miguel, en Iztacalco. La actividad forma parte de Día de Muertos y estará dedicada a integrantes de la organización que fallecieron y que, señalan, lucharon por la defensa de la vida, la dignidad y la solidaridad entre los pueblos. Podrían sumarse vecinos y registrarse afectaciones durante el recorrido.

Como alternativas pueden utilizarse Río Churubusco, Eje 3 Sur, Plutarco Elías Calles y Calzada de la Viga.

Colectiva Micelias

Durante el día estarán en República de El Salvador 81, Centro Histórico, recolectando víveres para mujeres mazatecas que mantienen un plantón frente a la Suprema Corte. También respaldan la exigencia de cancelar órdenes de aprehensión contra integrantes de esa comunidad que, aseguran, fueron desplazados por defender el río Xangá Ndá Ge.

Para evitar la zona pueden utilizarse José María Izazaga, Eje Central, Circunvalación o Fray Servando.

Violencia Feminicida México

Durante el día habrá una ofrenda en el corredor Ángela Peralta, junto a Avenida Juárez, en memoria de mujeres víctimas de feminicidio. Además de recordar a las víctimas, exigirán justicia y protestarán contra la violencia económica. Podrían sumarse otras colectivas y presentarse afectaciones en los alrededores.

Como alternativas están Paseo de la Reforma, Balderas, Eje Central y José María Izazaga.

CITA AGENDADA

Arte Cultural Indígena Triqui

A las 14:00 horas acudirán a las oficinas de Reordenamiento de la Vía Pública, en Diagonal 20 de Noviembre 294, colonia Obrera. Solicitarán que se respeten acuerdos relacionados con espacios para vender sus productos en Plaza Marroquí, Gante y Primo de Verdad. Para rodear la zona pueden utilizarse Fray Servando, Eje Central, Isabel la Católica o Eje 2 Sur.

RODADAS

La SSC destacó la importancia de la prevención durante este evento masivo de motociclistas Foto: Margarito Pérez | Cuartoscuro

Desde las 19:00 horas comenzará la Mega Rodada del Terror 2026, con hasta 15 puntos de reunión distribuidos por Azcapotzalco, Xochimilco, Venustiano Carranza, Iztacalco, Coyoacán, Iztapalapa, Tlalpan, Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo.

rodada del Terror

Habrá salidas desde Parque Tezozómoc, Xochimilco, Coyuya, Alameda del Sur, Six Flags, Santa Lucía, Periférico Sur, Popotla, Culhuacán, Ciudad Universitaria y el Estadio Banorte, entre otros puntos. La convocatoria contempla alrededor de 2 mil motociclistas, por lo que se esperan afectaciones conforme los grupos se incorporen al recorrido.

Además, durante el día habrá 13 rodadas ciclistas y muchas tendrán como destino San Andrés Mixquic. Habrá salidas desde Ciudad Universitaria, Xochimilco, Lindavista, Parque Hundido, Tláhuac, Iztapalapa y la Torre del Caballito.

EVENTOS DE ESPARCIMIENTO

El Gran Desfile de Día de Muertos arranca a las 14:00 horas en la Puerta de los Leones de Chapultepec y llegará hasta el Zócalo. El recorrido será por Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central, 5 de Mayo y Plaza de la Constitución, habrá cierres importantes en todo ese corredor.

Sergio Pérez lucirá un uniforme especial durante el Gran Premio de México 2026 SERGIO BAUTISTA

También habrá mucho tráfico en Iztacalco por el Gran Premio de México, este sábado se realizan la práctica 3 y la clasificación final de Fórmula 1 en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Estará afectado el Viaducto, Río Churubusco, Añil, Eje 3 Sur y los alrededores del Palacio de los Deportes.

Continúan las celebraciones de Día de Muertos y a las 15:00 horas comienza el Festival Internacional del Día de Muertos Tláhuac 2026, en el Bosque de Tláhuac, con música y actividades durante todo el fin de semana.

En Ciudad Universitaria inicia la Mega Ofrenda Universitaria en Universum, mientras que en el Zócalo continúa la Ofrenda Monumental. Sobre Reforma siguen los Alebrijes Monumentales, el Festival de Flores de Cempasúchil y las esculturas luminosas.

En espectáculos: Dimitri Vegas & Like Mike estarán a las 20:00 horas en la Plaza de Toros México; José María Napoleón y Mocedades, a la misma hora en el Auditorio Nacional; Sofi Tukker, a las 20:00 en el Pepsi Center; Alex Fernández, en el Teatro Metropólitan, y Banda Cuisillos, a las 21:00 en la Arena Ciudad de México.

En deportes, América recibe a Toluca a las 21:10 horas en el Estadio Banorte, con alrededor de 30 mil aficionados previstos. Además, habrá lucha libre a las 19:30 horas en la Arena Coliseo.