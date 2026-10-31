Montan altares en los Viveros de Coyoacán

La Exposición Permanente de Floricultura y Viverismo en los Viveros de Coyoacán inauguró la ofrenda monumental Un Altar a nuestros Fundadores, una instalación de más de 20 metros de recorrido dedicada a la memoria de los precursores de este espacio verde y a sus mascotas.

El montaje, elaborado por locatarios del recinto, reúne calaveras, dulces tradicionales, artesanías mexicanas, elementos florales y fotografías históricas.

La muestra estará abierta mañana, en un horario de 10:00 a 22:00 horas, en avenida México 100, esquina con Melchor Ocampo, colonia Del Carmen Coyoacán, cerca la estación del Metro Viveros.

Los visitantes podrán adquirir plantas de temporada y recibir asesoría técnica. Jesús Monje

Además de la exhibición cultural, los visitantes podrán adquirir plantas de temporada y recibir asesoría técnica para la colocación de sus propios altares de Día de Muertos.

Es un evento para toda la familia, para disfrutar y compartir un espacio lleno de flores, color, recuerdos y amor, donde se honra a quienes se adelantaron en el camino, incluyendo a los queridos compañeritos peludos que dejaron huellitas imborrables en nuestro corazón