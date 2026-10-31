'Mega Rodada del Terror 2026' acaba con 246 motos en corralones de CDMX

Varios motociclistas que ya se divertían con disfraces y mucha adrenalina, terminaron sin moto tras participar en una de las llamadas Mega Rodadas del Terror que se llevan a cabo en diversos puntos de la Ciudad de México.

La fiesta sobre ruedas terminó con cientos de motos aseguradas Especial

Durante la llamada “Mega Rodada del Terror 2026” se reunieron cientos de motociclistas en diferentes puntos de la Ciudad de México, la policía puso especial atención en quienes aprovecharon el recorrido para hacer de las suyas.

¡Se les acabó la rodada! Especial

Al final, 246 motocicletas acabaron en distintos corralones de la capital, luego de que sus conductores fueran sorprendidos haciendo maniobras peligrosas o incumpliendo el Reglamento de Tránsito.

Entre las faltas detectadas había: motociclistas haciendo acrobacias en plena calle, otros circulando sin casco, algunos llevando a menores de edad y hasta quienes viajaban con más de dos personas en una sola moto.

Para vigilar el recorrido, policías de Tránsito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) se desplegaron por distintas alcaldías, mientras que desde las cámaras de los cinco Centros de Comando y Control (C2) se mantenía la vigilancia de los contingentes.

246 motos acabaron en el corralón. Especial

Los policías enviaron las motocicletas al depósito vehicular.

Esta no fue la única Rodada del Terror, este sábado se esperan varias más en diversos puntos de la CDMX.