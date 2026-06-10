Aldea Global abre sus puertas en Chapultepec, en el marco del Mundial

En el marco de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Bosque de Chapultepec se convirtió en una vitrina internacional con la apertura de la Aldea Global, un espacio que reúne la cultura, gastronomía y tradiciones de 31 países participantes en el torneo.

Instalada sobre la Calzada Juventud Heroica, entre la Puerta de los Leones y el Altar a la Patria, la muestra ofrece exposiciones artesanales, muestras gastronómicas y expresiones artísticas. Se trata de una de las más de mil actividades culturales y deportivas que ofrece la Ciudad de México en torno al Mundial, que arranca este 11 de junio.

Uno de los pabellones destacados es el de la Ciudad de México, una de las tres ciudades sede de la justa mundialista, en México, y donde se exhiben artesanías representativas de diversas entidades del país, acompañadas de elementos visuales relacionados con la Copa del Mundo.

Durante la inauguración, la coordinadora del Gobierno de México ante la FIFA para la organización del Mundial 2026, Gabriela Cuevas, aseguró que el Mundial busca trascender las canchas y convertirse en una celebración de alcance nacional.

“Aquí el fútbol es comunidad, encuentro, sonrisas y pasión; también es una gran invitación al mundo. Así se vivió en nuestro país en 1970, en 1986 y así comienza a sentirse ya rumbo a México 2026”, afirmó.

En su oportunidad, secretaria de Turismo capitalina, Alejandra Frausto, consideró que la Aldea Global podría convertirse en uno de los principales atractivos turístico-culturales vinculados al Mundial, al reunir en un mismo espacio la diversidad cultural de los países participantes.

Dijo que el evento busca trasladar el ambiente mundialista a espacios públicos de convivencia.

La feria permanecerá abierta durante los próximos 13 días, con actividades gratuitas, de las 10:00 a las 18:00 horas.