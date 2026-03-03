Festival Noche de Primavera CDMX 2026: Estos son todos los eventos GRATIS

El frío ya le dijo adiós a la Ciudad de México y ahora ya reina el calor, eso significa que ya viene el Festival Noche de Primavera 2026, una de las celebraciones culturales más esperadas del año. El sábado 21 y domingo 22 de marzo de 2026, la CDMX se convertirá en un auténtico sitio musical con conciertos gratuitos, talento nacional e internacional y una ocupación masiva del espacio público que ya es una tradición.

El Festival Noche de Primavera 2026 es organizado por el Gobierno capitalino a través de la Secretaría de Cultura en este año “echarán la casa por la ventana” con: 20 sedes, 75 agrupaciones, 450 artistas y 18 invitados internacionales, en su mayoría mujeres.

Festival Noche de Primavera 2026 CDMX Especial

Baile de Sonideras y Sonideros

En el Zócalo CDMX se llevará a cabo el 4º Gran Baile de Sonideras y Sonideros, una jornada maratónica de 12 horas continuas de música. Doce proyectos fueron seleccionados por sorteo para encender la pista, entre ellos Sonido Salsita la Chaparrita del Sabor, Sonido Gallito, Sonido Bongonee, Sonido ErreStar, Sonido 69, Sonido Gatubela, Sonido Rumbero y Sonido Superestrella. Como homenaje especial se suma Sonido Cóndor, referente indiscutible del movimiento sonidero, además de dos invitados de la comunidad migrante radicada en Estados Unidos.

Sonido Cóndor en redes sociales

Cecilia Toussaint, Amandititita y más

En el Monumento a la Revolución habrá rock clásico de la mano de Los Lobos, Cecilia Toussaint, Guillermo Briseño, Kerigma y Meme del Real. En el Monumento a Beethoven (Ángela Peralta S/N, Centro Histórico) habrá propuestas que van del ska al metal. El Kiosco Alameda mezclará sonidos latinos con Amandititita y la China Sonidera. Plaza Manuel Tolsá se transformará en pista electrónica con DJs internacionales como Sickick y Retro Cassetta.

Cecilia Toussaint Especial

En Los Dinamos

La Cañada en Los Dinamos, al sur de la ciudad, también vivirá un momento intenso con un RAVE que arrancará el sábado a las 16:00 horas y se extenderá hasta las 6 de la mañana del domingo. Habrá house y techno en medio de la naturaleza, con campamento incluido y artistas como Dishype, Sotomayor y Mari Sakurai.

Domingo 22 de marzo 2026

Noche de Primavera CDMX Especial

El domingo 22 de marzo la celebración será con “Cuícatl: la ciudad que suena”, serán 14 sedes distribuidas por toda la capital, desde Plaza San Jacinto en Álvaro Obregón hasta FARO Tláhuac, pasando por la Alameda Sur en Coyoacán y la UTOPÍA Meyehualco en Iztapalapa. Participarán 25 agrupaciones, 12 con fuerte presencia femenina y siete internacionales provenientes de Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y Haití, sumando alrededor de 150 músicos en escena.

Noche de Primavera CDMX

Con géneros como: jazz, rock, electrónica, reggae, ska, metal, pop, hip hop y reguetón, así la primavera florece en la Ciudad de México.

Para consultar horarios detallados y sedes específicas, la Secretaría de Cultura capitalina mantiene actualizada la Cartelera de la Ciudad de México. Todo es de ENTRADA LIBRE. Solo basta llegar con tiempo y muchas ganas de disfrutar.

