En CDMX: Borracho pelea con su papá y se desquita apuñalando a sus perritos

Un hombre en estado de ebriedad fue detenido por policías de la Ciudad de México (CDMX), luego de que apuñaló a dos perritos al interior de un domicilio ubicado en Iztapalapa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que los hechos ocurrieron en la colonia El Manto, de la demarcación antes mencionada, en donde oficiales de la Policía Auxiliar fueron alertados, a través de frecuencia de radio, sobre un reporte de agresiones a dos canes.

Los uniformados se trasladaron a las calles Camino Real a San Lorenzo y Azteca, desde donde se generó el reporte y ahí se entrevistaron con un hombre de 66 años, quien les indicó que, momentos antes, sostuvo una discusión con su hijo que se encontraba borracho y, en un arranque de ira, este lesionó a sus dos perritos con un cuchillo.

Perritos lesionados en Iztapalapa. Especial

Perritos lesionados, atendidos

El hombre ebrio lesionó a una hembra de raza pitbull color café en la cabeza y en la extremidad anterior izquierda, y a un perrito mestizo del mismo color, lo acuchilló en el lomo.

Los perritos fueron atendidos por personal especializado en medicina veterinaria.

En tanto, los policías detuvieron al posible responsable de 49 años de edad y previa lectura de sus derechos de ley, lo pusieron a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.

La SSC recordó a la población que los animales son seres vivos que requieren cuidados especiales, por ello invitó a los ciudadanos a cuidarlos y no maltratarlos.

Identifican a borracho en Iztapalapa

El periodista Carlos Jiménez identificó al hombre como Juan ‘N’.

Andaba ebrio. Discutió con su papá en Iztapalapa y para desquitarse con el señor, agredió a sus perros. Así los dejó”, se lee en la publicación.

En la misma, se ve a los dos perritos con las heridas tras el ataque con un cuchillo.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en CDMX?

En la CDMX el maltrato animal está tipificado como delito en el Código Penal para la Ciudad de México y en la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, y puede castigarse con prisión y multas.

Penas de cárcel

Maltrato o crueldad sin muerte:

De 1 a 3 años de prisión cuando se causan lesiones o daño a un animal.

Maltrato que cause la muerte:

De 2 a 6 años de prisión si el maltrato provoca la muerte del animal.

Crueldad agravada:

Si se utilizan métodos que provoquen sufrimiento prolongado antes de la muerte, la pena puede aumentarse hasta en dos terceras partes, lo que puede llevar la condena a casi 10 años de prisión.

Abandono:

El abandono de un animal en la vía pública puede sancionarse con 5 meses a 1 año de prisión.

*mvg*