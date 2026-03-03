Caen dos por homicidio de joven tras agresión con disparos en Milpa Alta

Elementos policiacos detuvieron a dos hombres de 18 y 56 años, señalados como posibles responsables de la agresión con disparos de arma de fuego en la que un joven perdió la vida en la alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México (CDMX).

La captura se logró minutos después del ataque, tras un seguimiento en tiempo real a través de las cámaras del C2 Oriente.

La agresión ocurrió en la Cerrada de Vasconcelos, en la colonia Barrio Cruztitla, donde policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron tras el reporte de una persona lesionada. Al llegar, encontraron al joven tendido sobre la vía pública con heridas visibles, por lo que solicitaron de inmediato los servicios médicos.

En el lugar, una mujer informó que momentos antes su hijo había salido de su domicilio acompañado de otra persona y que, tras abordar una motocicleta negra, escuchó varias detonaciones.

Paramédicos de Protección Civil confirmaron que el joven ya no contaba con signos vitales debido a un impacto de arma de fuego en la parte posterior de la cabeza. La zona fue acordonada y se dio aviso a las autoridades ministeriales.

Cerco virtual permite ubicar a responsables

Con el apoyo de las cámaras de videovigilancia, los operadores del C2 Oriente identificaron que del lugar se retiró un taxi color rosa con blanco. De inmediato se implementó un cerco virtual que permitió ubicar la unidad en el Pueblo de San Francisco Tecoxpa y posteriormente en San Antonio Tecómitl, donde fue interceptada por los oficiales.

Durante la revisión preventiva, los policías aseguraron 35 envoltorios con marihuana, una bolsa con la misma hierba a granel, cuatro cartuchos útiles, dos teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

