Fiscalía CDMX y UNAM fortalecen búsqueda de personas desaparecidas con capacitación forense

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en coordinación con la Escuela Nacional de Ciencias Forenses (ENaCiF) de la UNAM, inició el curso Diferenciación preliminar en campo: hueso y diente humano vs. no humano, dirigido a personal institucional, familias y colectivos, como parte de las acciones del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Capacitación forense en la UNAM. Especial

La capacitación deriva del convenio firmado el 11 de diciembre de 2025 entre ambas instituciones y forma parte de los 30 compromisos de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

El curso, impartido por especialistas de la ENaCiF, brinda herramientas técnicas para identificar de manera preliminar si un indicio es de origen humano, lo que permite preservarlo correctamente, documentarlo y canalizarlo oportunamente a los servicios periciales, fortaleciendo los procesos de identificación.

Durante la sesión inaugural, en representación de la fiscal general Bertha Alcalde Luján, Rocío Maldonado de la Fuente destacó la importancia de la coordinación académica e institucional y el acompañamiento permanente a familias de personas desaparecidas.

La actividad contempla cuatro jornadas; la primera se realizó el 2 de marzo y las siguientes están programadas para el 23 de marzo, 6 y 20 de abril.

Con esta acción, la Fiscalía capitalina busca reforzar las capacidades técnicas en las labores de búsqueda y los procesos de identificación forense.

