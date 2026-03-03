Caos en Metro CDMX hoy: Retiro de trenes y bastón provocan saturación en L3 y LB

El retiro en hora pico de un tren de la Línea 3 provocó este martes saturación en esta ruta que atraviesa la Ciudad de México desde Indios Verdes a Universidad. Cerca de las 07:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo METRO reportó que un tren había sido retirado para su revisión. Por lo que debió enviar convoyes a las estaciones con más demanda.

Usuarios en redes sociales publicaron saturación en estaciones como Indios Verdes, La Raza, Copilco, entre otras. Reportaron que los trenes tardaron en pasar más de 15 minutos.

Los usuarios comenzaron a reportar saturación

“Cuarenta minutos de Indios Verdes a Hidalgo de verdad que pésimo servicio”, se publicó en la cuenta de X @kal_min9yu.

Caos en Línea B

La situación se complicó luego de que en la Línea B que va de Ciudad Azteca a Buenavista se retiró otro tren para su revisión. “Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea B, después de realizar el retiro de un tren para revisión”, indicó el STC a las 07:13 horas. Los usuarios comenzaron a reportar saturación y tardanza en estaciones como Impulsora, Deportivo Oceanía u Oceanía.

Los usuarios comenzaron a reportar demoras

La mañana caótica en la Línea 3 cerró con la caída de un bastón a las vías, por lo que el servicio volvió a tener un retraso.

“Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea 3, después de realizar maniobras para retirar un objeto metálico (bastón) de zona de vías. Resguarda tus pertenencias al ingresar al andén y respeta la línea de seguridad”, publicó el organismo.

