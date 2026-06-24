Festejos con responsabilidad en la CDMX: Aguas con las multas por vandalización

Si planeas unirte a los festejos por el partido de futbol de este miércoles entre la Selección Mexicana y su similar de Chequia, no es recomendable bajo ninguna circunstancia subirse a los monumentos históricos ni vandalizarlos, ya que las repercusiones legales van desde sanciones económicas considerables hasta penas de prisión.

La Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas establece con claridad que vandalizar, dañar o destruir un monumento histórico federal, categoría que incluye a espacios emblemáticos como el Ángel de la Independencia o el Palacio de Bellas Artes, se castiga con penas que van de los tres a los diez años de cárcel, además de una multa equivalente al valor total del daño causado.

Sanciones de hasta 5 años de prisión y multas de hasta 17 mil pesos

Si una persona daña el mobiliario urbano o monumentos de competencia puramente local, se aplicará el Código Penal de la Ciudad de México o la Ley de Cultura Cívica, dependiendo de la gravedad de la afectación material.

Cuando el daño al patrimonio se tipifica como una falta grave, el código penal local establece sanciones que van de los seis meses a los cinco años de prisión, acompañadas de multas que oscilan entre las 50 y las 150 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto de entre 5 mil 865 y 17 mil 596 pesos.

Sanciones menores si los daños al mobiliario de la CDMX nio son tan grandes

En casos menores, donde únicamente se ensucie o se pinte el equipamiento urbano, se ejecutarán las sanciones de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México, las cuales contemplan arrestos administrativos de 20 a 36 horas y multas que alcanzan los 2 mil 581 pesos.

Cabe recordar que los festejos por la victoria de México sobre Corea el jueves provocaron una que llevó a decenas de aficionados a subirse a estructuras históricas y, en algunos casos, a provocarles daños estructurales y estéticos.

Ante esta situación, el secretario de gobierno, César Cravioto, dio a conocer la implementación de un operativo que incluye una ley seca parcial en la alcaldía Cuauhtémoc.

*mcam