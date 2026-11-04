Servicio gratuito en Edomex por incendio en Metro Línea B

Para atender el servicio de transporte, luego de que se registrara un incendio en la Línea B del Metro, habrá servicio gratuito desde la estación Ciudad Azteca, en Ecatepec, hasta los límites con la Ciudad de México, en donde los usuarios deberán transbordar para llegar a la estación Oceanía.

Cabe señalar que, presuntamente, por un incendio de basura, se dañó un cable, por lo que solo hay servicio de Buenavista a Oceanía.

Caos en la Línea B Rodolfo Dorantes

Juan Hugo de la Rosa, secretario de Movilidad en el Estado de México, comentó que, ante la suspensión del servicio, se estableció un operativo con apoyo de algunas rutas de transporte, sobre todo Autotransportes del Valle de México y Mexibús 1 y 2, para brindar el servicio.

Estableció que, debido a que las unidades no pueden ingresar a la Ciudad de México, prestarán servicio hasta el Metro Villa de Aragón y, de ahí, los usuarios deberán abordar camiones de RTP que los llevarán hasta el Metro Oceanía. El servicio será en ambos sentidos.

El funcionario mencionó que se mantendrá el apoyo hasta que se normalice el servicio, lo que se prevé que podría ocurrir hasta este jueves.