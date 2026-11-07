Localizan sin vida a Marco Tulio Pedroza, profesor de la ENAH

Después de 18 días desaparecido, este sábado se confirmó el hallazgo del cuerpo de Marco Tulio Pedroza Amarillas, quien se desempeñaba como profesor de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y también era académico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

La información fue confirmada por Mar Pedroza, sobrina del catedrático, a través de sus redes sociales, por el mismo medio pidió respeto para su familia en estos momentos. Sin embargo, no dio detalles sobre el lugar del hallazgo ni el estado del cuerpo.

Con alivio y profundo dolor comparto que hemos localizado a mi tío Marco Tulio Pedroza Amarillas. Pido respeto en estos momentos tan difíciles que atravesamos familiares y amigos”, escribió.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) no ha emitido información al respecto del caso, lo anterior después de que el viernes pasado acudieran familiares a esa instancia para levantar la denuncia formal por la desaparición del académico.

Marco Tulio Pedroza Amarillas, de 47 años, desapareció el 19 de octubre en San Miguel Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, CDMX. La última actividad pública en la que participó fue durante una reunión académica el pasado 19 de octubre.

Pedroza Amarillas era doctor en Antropología Social, era mejor conocido como "CKIB KAFE", también se desempeñaba como investigador, gestor cultural y escritor de grafiti.