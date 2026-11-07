Brugada enaltece a CDMX como capital pluricultural y pluriétnica

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó la inauguración de la Fiesta de las Culturas Comunitarias 2026, celebrada en el Zócalo capitalino.

El encuentro reunió a destacadas autoridades culturales federales, activistas e infancias pertenecientes a diversos pueblos originarios de toda la República Mexicana.

Durante la ceremonia de apertura, la mandataria capitalina destacó la condición histórica y multiétnica de la capital del país.

A nombre de la Ciudad de México, bienvenidas y bienvenidos a esta gran ciudad, la ciudad más pluricultural, la más pluriétnica, capital de todas las culturas y de todas las lenguas", afirmó Brugada Molina ante cientos de asistentes congregados en la Plaza de la Constitución.

Foto: Especial

En su mensaje principal, la funcionaria dirigió sus palabras hacia las nuevas generaciones, a las que enfatizó el valor inmaterial del patrimonio lingüístico que conservan las comunidades autóctonas de México, así como la urgencia de garantizar su transmisión intergeneracional.

Ustedes llevan en sus voces un tesoro que no cabe en ningún museo, un tesoro que no se compra ni se vende, que se hereda y se cultiva con amor. Cuando una niña habla la lengua de su abuela, siglos de historia vuelven a tener voz", aseveró la jefa de Gobierno.

La edición 2026 de la festividad lleva por título “Voces Vivas, salvando al Fuego”, lema bajo el cual Brugada hizo un llamado institucional para velar por la memoria histórica del país.