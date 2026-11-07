Brugada destaca avances en seguridad e infraestructura en GAM

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, asistió al segundo informe de gobierno del alcalde en Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, donde informó una reducción del 20% en los delitos de alto impacto en dicha demarcación desde el inicio de su administración en 2024.

El anuncio formó parte de un balance enfocado en seguridad pública, infraestructura hidráulica, iluminación y expansión de programas sociales para el sector norte de la capital.

En materia de obras públicas, Brugada detalló una inversión de 470 millones de pesos en trabajos de agua y drenaje, destacó la edificación de un tanque subterráneo con capacidad para desalojar hasta 5 millones de litros de agua pluvial diarios, monto comparable al volumen de 52 albercas olímpicas, para mitigar inundaciones en la zona de los Aragones.

Asimismo, se destinarán 110 millones de pesos para la iluminación de 34 kilómetros de colonias y la habilitación de 10 Senderos Seguros, sumado a la pavimentación de 20 kilómetros de vías primarias.

Durante su discurso, la mandataria reafirmó la orientación social de su proyecto de gobierno y la coordinación constante con la administración local

"No venimos los que estamos aquí de las élites del poder. Venimos de las luchas del pueblo. No llegamos al gobierno para cambiar nuestros principios, sino para convertir esos principios en gobierno y servir al pueblo", subrayó.

"Nuestro gobierno es de territorio, no es de escritorio y ponemos las periferias al centro de nuestras prioridades. ¡Austeridad republicana! Cero lujo, cero privilegios, cero corrupción", expresó la mandataria capitalina.

En el rubro del bienestar social, se resaltó la apertura de la Utopía "La Soberana" en el antiguo Deportivo Hermanos Galeana, la cual suma más de 70 mil visitantes, y el desarrollo de dos recintos más en la Avenida Eduardo Molina y el Deportivo Carmen Serdán.

Brugada enfatizó que la cobertura de los nuevos programas sociales capitalinos alcanzará a 200 mil habitantes en la alcaldía, complementando los 77 mil beneficiarios del esquema "Mi Beca para Empezar".

Al abordar el panorama político nacional y la relación con el Ejecutivo Federal, la jefa de Gobierno expresó su respaldo a las acciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

"Quiero expresar mi total respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, una mujer con enorme autoridad moral y que gobierna con el ejemplo. Hoy quiero reconocer especialmente la determinación de la presidenta para luchar contra la corrupción. Presidenta, no estás sola; cuentas con la Ciudad de México y aquí está tu pueblo", sentenció.

Al cierre del acto, Brugada Molina emitió un exhorto a la cohesión política y social como vía para la transformación de la ciudad y el país. "Quiero reiterar un gran llamado a construir tres unidades claves en este momento histórico: la unidad política de las fuerzas transformadoras de la Gustavo A. Madero, la unidad nacional para respaldar a nuestra presidenta y defender la soberanía, y la unidad del pueblo para avanzar hacia un horizonte de justicia social. Esta ciudad y este país no se transforman desde arriba, se transforman desde abajo", culminó.