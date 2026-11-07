Metro busca hogar para Tito, Arenita y Gari, lomitos rescatados en varias estaciones 

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) busca hogar para tres cachorros que fueron rescatados de instalaciones del Metro.

Se trata de Tito, Arenita y Gari, quienes fueron rescatados de instalaciones de riesgo de la red del Metro, luego de recibir atención veterinaria están listos para ser adoptados.

Actualmente, están resguardados en el albergue temporal Centro de Transferencia Canina (CTC) del STC ubicado cerca de la terminal El Rosario de las Líneas 6 y 7.

Tito fue rescatado en la estación Santa Marta de la Línea A y llegó al CTC el pasado 12 de octubre en condiciones de desnutrición severa. Gracias a los cuidados y la alimentación que ha recibido, ha logrado una rápida recuperación.

Tito fue rescatado en la estación Santa Marta de la Línea A y llegó al CTC en condiciones de desnutrición severa. Especial STC Metro

Dos días después llegó Arenita, también procedente de la estación Santa Marta. Fue arrollada por un tren y, debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladada al Hospital Veterinario El Arenal.

Ahí recibió atención por una fractura en las vértebras de la cola. Aunque fue necesario amputársela, logró recuperarse satisfactoriamente de la intervención quirúrgica, informó el STC en un comunicado.

Gari es otro de los cachorros que esperan una familia, fue rescatado de la zona de vías de la estación Garibaldi, de la Línea B. Especial STC Metro

Los tres perros han sido esterilizados y desparasitados, además de contar con su esquema básico de vacunación, por lo que están en condiciones de integrarse a un nuevo hogar.

Las personas interesadas en conocerlos y ofrecerles una familia pueden visitar el CTC ubicado en Avenida de las Culturas s/n, en la alcaldía Azcapotzalco.

Actualmente, el CTC alberga a 39 perros y un gato, recuperados por personal de Protección Civil del Metro de instalaciones de riesgo de la Red. Todos puede ser adoptados.

El CTC funciona los 365 días del año, de 10:00 a 17:00 horas, para recibir a las personas interesadas en adoptar, así como a quienes deseen donar alimento, artículos de cuidado o juguetes para sus huéspedes.