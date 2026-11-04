Línea B del Metro tiene servicio provisional; camiones RTP saturados

La mañana de este miércoles la Línea B del Metro de la Ciudad de México y que cubre parte del Estado de México presenta severos problemas.

Por ahora, el Metro únicamente ofrece servicio provisional entre Buenavista y Oceanía, en ambos sentidos, mientras que el tramo de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca permanece sin servicio de trenes.

Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) trasladan personas entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, tanto de ida como de regreso.

Los camiones de RTP Especial

Los que viajan entre la capital y municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec, deben tomar precauciones, pues no podrán completar su recorrido habitual únicamente en Metro.

¿Qué estaciones de la Línea B están sin servicio?

En total, son 11 estaciones las que permanecen sin servicio de trenes:

Deportivo Oceanía

Bosque de Aragón

Villa de Aragón

Nezahualcóyotl

Impulsora

Río de los Remedios

Múzquiz

Ecatepec

Olímpica

Plaza Aragón

Ciudad Azteca

Aunque los camiones RTP están apoyando con el traslado de pasajeros, el servicio anunciado únicamente cubre el recorrido entre Oceanía y Villa de Aragón, por lo que quienes necesitan llegar a estaciones más alejadas deberán buscar otras alternativas de transporte.