Línea B del Metro tiene servicio provisional; camiones RTP saturados
Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) trasladan a personas entre las estaciones que contectan a CDMX con el Edomex.
La mañana de este miércoles la Línea B del Metro de la Ciudad de México y que cubre parte del Estado de México presenta severos problemas.
Por ahora, el Metro únicamente ofrece servicio provisional entre Buenavista y Oceanía, en ambos sentidos, mientras que el tramo de Deportivo Oceanía a Ciudad Azteca permanece sin servicio de trenes.
Unidades de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) trasladan personas entre las estaciones Oceanía y Villa de Aragón, tanto de ida como de regreso.
Los que viajan entre la capital y municipios como Nezahualcóyotl y Ecatepec, deben tomar precauciones, pues no podrán completar su recorrido habitual únicamente en Metro.
¿Qué estaciones de la Línea B están sin servicio?
En total, son 11 estaciones las que permanecen sin servicio de trenes:
Deportivo Oceanía
Bosque de Aragón
Villa de Aragón
Nezahualcóyotl
Impulsora
Río de los Remedios
Múzquiz
Ecatepec
Olímpica
Plaza Aragón
Ciudad Azteca
Aunque los camiones RTP están apoyando con el traslado de pasajeros, el servicio anunciado únicamente cubre el recorrido entre Oceanía y Villa de Aragón, por lo que quienes necesitan llegar a estaciones más alejadas deberán buscar otras alternativas de transporte.