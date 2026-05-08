Coyoacán alista “Casa de la Copa del Mundo” para recibir turismo internacional

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar, anunció la habilitación de la “Casa de la Copa del Mundo” en el corazón del Centro Histórico de la demarcación, con el objetivo de atender a turistas nacionales e internacionales que visiten el país durante el máximo evento futbolístico global.

Durante el anuncio, realizado ante la secretaria de Turismo, Alejandra Frausto; la representante de la Presidencia para el Mundial, Gabriela Cuevas y el director de FIFA en México, Jürgen Mainka, el edil destacó que la alcaldía se ha preparado para mostrar su riqueza cultural, gastronómica e histórica.

En Coyoacán nos hemos preparado para recibir al turismo nacional e internacional, para que las y los vecinos puedan presumir esta hermosa demarcación con su gastronomía, cultura, historia y sus museos, con obras que perduran”, expresó.

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Acompañado por el coordinador general del C5, Salvador Guerrero Chiprés; el representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, José Alfonso Zagbe y Pamela Reducindo Pérez, coordinadora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el alcalde subrayó la coordinación institucional para garantizar la organización del evento.

Gutiérrez Aguilar resaltó que la demarcación será uno de los principales puntos de recepción de visitantes, al considerarse parte del “rostro” de la ciudad y del país. En ese sentido, enfatizó que, además de la oferta turística y cultural, se han reforzado acciones en materia de seguridad y servicios urbanos.

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Detalló que se han realizado trabajos coordinados con la SSC y la Marina, cuya sede se encuentra en la alcaldía, así como mejoras en infraestructura urbana, iluminación, repavimentación de más de dos millones de metros cuadrados y rehabilitación de los 22 mercados, además de deportivos, gimnasios y albercas.

Finalmente, el alcalde adelantó que, durante la Copa del Mundo, Coyoacán albergará un festival cultural con actividades como música, danza, gastronomía, fotografía e historia, con el fin de fortalecer su vocación turística y ofrecer una experiencia integral a los visitantes.

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