Detienen a Fernando "N" tras desaparición de su madre, Teresa Guadalupe

Elementos policiacos detuvieron a Fernando Yael "N", por la desaparición de su mamá Teresa Guadalupe, quien fue reportada el pasado 25 de abril.

El joven fue arrestado en cumplimiento de una orden de aprehensión mientras conducía el automóvil de su mamá por quien autoridades de la Fiscalía de la Ciudad de México realizaron una diligencia en su casa el lunes pasado.

Los efectivos ingresaron al inmueble marcado con el número 286 de la calle Grabados en la colonia 20 de Noviembre, en donde habitaba la mujer, y hallaron diferentes indicios con rastros de sangre, los cuales fueron asegurados para los análisis periciales correspondientes.

Fuentes ministeriales señalaron que, derivado de la desaparición de Teresa Guadalupe, lograron establecer una ruta hasta el centro de la ciudad, a donde posiblemente pudo haber sido llevada la ausente.

Las autoridades descartaron que en el predio pudiera encontrarse la mujer, pues según la ficha de búsqueda, se le vio ingresar a su domicilio el pasado 25 de abril, sin que se le volviera a ver.

Las fuentes refirieron que en lugar pudo haber ocurrido una pela, pues encontraron diferentes rasgos hemáticos, por lo que el inmueble quedó asegurado bajo la carpeta de investigación CI-E-FDMDFDBP/C/UI-1 C/D/01117/05-2026.