Taxistas proponen reestructurar servicio y modernizar unidades

En vísperas del Mundial 2026, organizaciones de taxistas concesionados de la Ciudad de México presentaron a la jefa de Gobierno una propuesta de reestructuración del servicio de transporte individual de pasajeros que, además de reforzar la capacitación y modernización de las unidades rumbo a la justa deportiva, plantea mayores apoyos financieros para acelerar la transición hacia la electromovilidad.

Uno de los principales ejes de la propuesta destaca que las unidades participantes estarán plenamente identificadas con cromática oficial, contarán con herramientas de seguridad, como GPS, botón de pánico conectado a centrales de taxi y seguro obligatorio, además de contar con terminales bancarias para el cobro con tarjetas.

Otro eje será la capacitación de operadores en coordinación con las secretarías de Turismo, Seguridad Ciudadana y Movilidad, a fin de ofrecer atención incluyente y profesional tanto a usuarios locales como extranjeros.

Foto: Victoria Valtierra | Cuartoscuro

Tenemos que llegar con un taxi seguro, inclusivo, con tecnología incluyente y trato humano y eficiente además de que tenemos la capacidad”, dijo Hugo Flores, director de Taxistas Concesionados de la Ciudad de México (Cono Taxi), una de las organizaciones firmantes.

Transición eléctrica, el mayor desafío

Durante el 17 Congreso Internacional de Transporte, organizado por la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad (AMTM), Flores Sánchez destacó que el gremio cuenta con entre mil 200 y mil 500 bases y sitios, distribuidos en las 16 alcaldías, lo que garantiza cobertura total en la ciudad.

Sin embargo, junto con esa preparación rumbo al Mundial, los concesionarios advirtieron que la transición hacia unidades eléctricas sigue siendo uno de los mayores desafíos para el sector.

Roberto Rosales, presidente del Consejo Federal de Taxistas (Consejo TX), afirmó que, aunque ya existe un programa de chatarrización impulsado por el gobierno capitalino, los apoyos actuales resultan insuficientes frente al costo de los vehículos eléctricos.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro

Lo que queremos hacer es una transición tecnológica y pasar a un transporte más ecológico y sustentable, pero estamos hablando de apoyo financiero”, sostuvo en entrevista para Excélsior, durante el CIT.

Explicó que actualmente el programa contempla apoyos de 250 mil pesos para taxis totalmente eléctricos, 150 mil para híbridos y 120 mil para unidades de alto rendimiento en gasolina; sin embargo, consideró necesario ampliar tanto los montos como el número de beneficiarios.

Queremos que sea más para llegar de manera paulatina a una electromovilidad sustentable y ecológica para el transporte público de taxi”, señaló.

Recuperar confianza del pasajero

Mientras se avanza en la transición a sistemas más amables con el ambiente, el líder de taxistas concesionados insistió en que los profesionales del volante están listos para recibir a los turistas durante el Mundial.

Lo que buscamos es voluntad política para que estos proyectos se desarrollen y se fortalezca al taxi concesionado”, indicó.

La propuesta fue respaldada por alrededor de 50 asociaciones de taxistas, encabezadas por José Luis Ramírez “Mandrake”, Felipe Martínez Cotero, Esteban Vázquez Muñoz y Gabriel Velasco García, entre otros, quienes insistieron en que el taxi concesionado busca recuperar la confianza de los usuarios mediante legalidad, seguridad, profesionalización y modernización tecnológica.

Foto: Mario Jasso | Cuartoscuro

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