Temporal refrescará a CDMX a partir del Día de las Madres

Tras una semana marcada por altas temperaturas y ambiente sofocante en la capital del país, el Gobierno de la Ciudad de México alertó sobre la llegada de un temporal de lluvias que dará tregua a la onda de calor que ha afectado a la Zona Metropolitana del Valle de México.

El período de precipitaciones iniciará el próximo domingo 10 de mayo y se extenderá hasta el jueves 14, con lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento superiores a los 50 kilómetros por hora, alertó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC).

Durante esos días, las temperaturas máximas oscilarán entre los 24 y 28 grados Celsius, una disminución respecto a los registros de calor que se han presentado durante esta semana en la Ciudad de México.

Foto: Karina Tejada | Excélsior

A través de sus redes sociales, la dependencia pidió a la población mantenerse atenta a la información del Sistema de Alerta Temprana, debido a que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos, afectaciones viales y riesgos en distintas zonas de la capital.

Protección Civil recomendó retirar basura de coladeras para evitar inundaciones, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y evitar resguardarse bajo árboles, postes o estructuras que puedan colapsar por los fuertes vientos.

También exhortó a la ciudadanía a portar impermeable o paraguas y tomar previsiones en sus traslados ante el cambio en las condiciones meteorológicas previstas para los próximos días

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