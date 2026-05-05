Catean inmueble en Venustiano Carranza por desaparición de Teresa Guadalupe

Elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) realizaron una diligencia en un domicilio de la alcaldía Venustiano Carranza, como parte de la búsqueda de una mujer de 55 años identificada como Teresa Guadalupe, quien fue reportada como desaparecida el pasado 25 de abril.

Los efectivos ingresaron al inmueble marcado con el número 286 de la calle Grabados en la colonia 20 de Noviembre, en donde habitaba la mujer, hallaron diferentes indicios con rastros de sangre, los cuales fueron asegurados para los análisis periciales correspondientes.

Foto: Especial

Fuentes ministeriales señalaron que, derivado de la desaparición de Teresa Guadalupe, lograron establecer una ruta hasta el centro de la ciudad, a donde posiblemente pudo haber sido llevada la ausente.

Las autoridades descartaron que en el predio pudiera encontrarse la mujer, pues según la ficha de búsqueda, se le vio ingresar a su domicilio el pasado 25 de abril, sin que se le volviera a ver.

Las fuentes refirieron que en lugar pudo haber ocurrido una pela, pues encontraron diferentes rasgos hemáticos, por lo que el inmueble quedó asegurado bajo la carpeta de investigación CI-E-FDMDFDBP/C/UI-1 C/D/01117/05-2026.

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