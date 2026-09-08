Aún no llega justicia para Paola: aplazan juicio contra presunto feminicida

La audiencia de juicio oral por el feminicidio de Paola Moreno, joven de 23 años cuyo cuerpo fue localizado en Canal Nacional en agosto de 2025, fue diferida luego de que la defensa particular del acusado, Eriberto “N”, no acudiera a la diligencia.

Durante la audiencia, el propio acusado manifestó su decisión de revocar a su defensa particular y solicitó que le fuera asignado un abogado de oficio, por lo que el juicio no pudo avanzar.

La abogada Daniela Espinoza, integrante de la asesoría jurídica de la víctima, explicó que tenían preparados los órganos de prueba para ser desahogados durante la audiencia; sin embargo, la decisión del acusado impidió que se llevara a cabo esta etapa del proceso.

Por incidencias del hoy acusado, Eriberto ‘N’, no se llevó a cabo, dado que revocó a su abogado y solicitó una defensa de oficio”, señaló.

El abogado Christopher Zamudio también confirmó que la defensa particular del acusado no se presentó, razón por la que Eriberto “N” pidió que se le revocara dicha representación para contar con una defensa de oficio.

Perfiles falsos de Facebook

De acuerdo con las investigaciones, Paola conoció a Eriberto “N” a través de redes sociales. Ambos acordaron encontrarse el 2 de agosto de 2025 en la zona de Taxqueña. Esa fue la última ocasión en que la joven fue vista con vida.

Paola trabajaba como asistente de dos enfermeras que cuidaban a un adulto mayor en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero. Había dejado sus estudios para ayudar económicamente a su madre, Alberta, quien padece cáncer y requería medicamentos.

La familia perdió contacto con ella después de aquella cita; según las investigaciones, hasta aproximadamente las 21:00 horas del 2 de agosto Paola todavía respondía su teléfono; posteriormente ya no tuvieron noticias de ella.

Paola Moreno, víctima de feminicidio en CDMX. Especial

Tres días después, el 5 de agosto, su cuerpo fue localizado en un conducto de aguas residuales en la intersección de Canal Nacional y Calzada Taxqueña, en la colonia Barrio Tula, alcaldía Iztapalapa, a menos de dos kilómetros del sitio donde habría sido vista por última vez.

A finales de agosto de 2025, Eriberto “N” fue detenido como presunto responsable del feminicidio. Las investigaciones apuntaron además a que habría utilizado distintos perfiles de Facebook para contactar a mujeres, bajo nombres como Edgar Gutiérrez y Eric Gutiérrez.

Fecha para la próxima audiencia

La investigación estableció que el acusado habría tenido discusiones y mostrado comportamientos violentos contra Paola antes de que fuera localizada sin vida.

En febrero de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) integró a la madre de Paola al programa de apoyo para víctimas indirectas, derivado al trabajo de sus abogados Rodríguez Villarruel.

Alberta recibe un apoyo económico mensual que le permite cubrir parte de sus gastos médicos y medicamentos, pues su hija era quien la ayudaba con esas necesidades.

Ahora, el proceso judicial enfrenta un nuevo retraso debido al cambio de defensa solicitado por el acusado.

La nueva audiencia de juicio oral quedó programada para el 5 de noviembre de 2026, a las 11:30 horas, cuando se espera que pueda continuar el desahogo de las pruebas dentro del proceso por el feminicidio de Paola Moreno.