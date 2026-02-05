Integran a programa de víctimas a mamá de Paola, hallada muerta en Canal Nacional

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México integró en el programa de apoyo a víctimas indirectas a la mamá de Paola Moreno, quien fue hallada sin vida en Canal Nacional el 5 de agosto de 2025.

La deuda, Alberta recibirá un recurso económico mensualmente con el que podrá apoyarse para sus gastos en medicamentos ya que padece cáncer y su hija era quien la ayudaba a comprar sus medicinas.

Los abogados de la mujer, Marco Polo Rodríguez y Leonel Rodríguez aseguraron que continúan en curso la investigación complementaria del proceso que se sigue en contra de Eriberto "N", presunto feminicida de la joven de 23 años.

Paola conoció a Eriberto por redes sociales

Paola Moreno, víctima de feminicidio en CDMX. Especial

Según las investigaciones, Paola conoció a este individuo a través de redes sociales y el 2 de agosto pasado se quedaron de ver en la zona de Taxqueña; posteriormente fue hallada sin vida.

Las pesquisas revelan que el sospechoso operaba en 5 perfiles de Facebook diferentes para cooptar víctimas. Bajo los nombres de Edgar Gutiérrez, Eric Gutiérrez, entre otros, el sujeto mantenía conversaciones con diferentes chicas, fue así que conoció a Paola Moreno.

Feminicidio de Paola Moreno

A finales de agosto del 2025, Eriberto fue detenido por el feminicidio de Paola Moreno, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 5 de agosto en un conducto de aguas residuales, ubicado en la intersección de Canal Nacional y Calzada Taxqueña en la colonia Barrio Tula, alcaldía Iztapalapa.

Durante la investigación, se obtuvo información que apunta a que el ahora aprehendido había discutido y mostrado comportamientos violentos contra la víctima días antes de que fuera localizada sin vida.

Su madre únicamente sabía que Paola fue a cenar con un sujeto, hasta las 21:00 horas del 2 de agosto aún respondía su teléfono, después ya no se supo más de ella.

La joven trabajaba como asistente de dos enfermeras que cuidaban a un adulto mayor en un inmueble de la alcaldía Gustavo A. Madero. Paola dejó sus estudios para apoyar a su mamá con los gastos de su tratamiento y medicinas, ya que Alberta padece cáncer.

Las investigaciones señalan que la víctima se quedó de ver en la zona de Tasqueña con una persona a la que conoció a través de redes sociales. Tres días después su cuerpo fue hallado flotando en Canal Nacional, a menos de 2 kilómetros de donde se supo que estuvo por última vez.

*mvg*