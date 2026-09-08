Con las manos en la chapa: detienen a 7 personas en Azcapotzalco por despojo

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a siete personas, ya que fueron acusadas de despojar de forma violenta de un predio a sus legítimos dueños en la alcaldía Azcapotzalco.

La captura de seis hombres y una mujer se concretó luego de una alerta emitida desde el Centro de Comando y Control (C2) Poniente, en ella se informó sobre un posible despojo en las calles Jacarandas y Narciso, de colonia Victoria de las Democracias.

Cuando llegaron al lugar, un hombre de 54 años les informó que varias personas ingresaron a su vivienda, agredieron a los habitantes del predio y procedieron al cambio de chapas, por lo que solicitaron ayuda de la policía.

De inmediato, arribaron otros equipos de trabajo al lugar y realizaron la detención de seis hombres y una mujer, a quienes les informaron sus derechos constitucionales, enseguida los presentaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal y realizará las investigaciones del caso”.

Avances en lucha contra despojo

El pasado 7 de septiembre, la fiscal general de justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que, gracias a la Estrategia Integral contra el Despojo, entre el 5 y 31 de agosto, se recibieron 315 nuevas denuncias y se revisaron 452 casos en las mesas de trabajo.

La prioridad en las investigaciones ocurre en los casos que involucran violencia o personas desconocidas para la víctima, en donde se procede con la protección del inmueble y presentación ante los tribunales.

Foto: Especial

Si derivan de conflictos familiares, vecinales o comunitarios, se analiza la posibilidad de alcanzar una solución mediante Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias (MASC).

Además de investigar, asegurar el inmueble, judicializar y resolver, sobre todo en los casos con violencia o cuando se trata de despojos cometidos por desconocidos, también buscamos mediar, alcanzar acuerdos y garantizar su cumplimiento”, afirmó Alcalde.

De las 315 denuncias recibidas, 61 corresponden a presuntos despojos, en lo que la violencia se usó en cinco casos, otros 154 se encuentran en proceso de verificación para determinar si corresponden a este delito, los 100 restantes tienen una naturaleza distinta al delito.

Además, durante los días de agosto mencionados, la fiscalía capitalina reportó 53 inmuebles asegurados o recuperados, 102 casos llevados ante jueces y 32 acuerdos reparatorios firmados.