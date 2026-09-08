Robos violentos en el Metro presentan tendencia a la baja

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportó que los robos con violencia en la red han disminuido, además que existe una tendencia constante a la baja en el número de carpetas de investigación por dicho delito.

El organismo indicó que, al comparar enero a agosto de 2026, con el mismo periodo de 2025, se registró 56 por ciento menos en la incidencia delictiva; así como 52 por ciento menos, con relación a 2024 y de 96 por ciento menos, en comparación con 2019.

Del 1 de enero al 7 de septiembre de este 2026, se tiene el registro de 12 carpetas de investigación por robo con violencia, con un porcentaje de 1.5 mensual”, señaló.

Foto: Especial

En este 2026 destacan marzo, abril, mayo y junio, meses en los que el registro de carpetas de investigación por robo con violencia se mantuvo en cero.

El director del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, ordenó al área de Seguridad Institucional coordinar acciones con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México para la creación del operativo Quetzalcóatl.

Con mayor presencia de efectivos policiales en andenes, recorridos itinerantes en estaciones, pasillos y trenes, principalmente en horarios de alta afluencia, a un año del inicio del operativo, las estadísticas indican el buen funcionamiento de esta estrategia”, destacó.

Foto: Especial

En total, el estado de fuerza policial del Metro es de cinco mil 800 efectivos.

El STC hizo un llamado a los usuarios a denunciar de forma inmediata cualquier tipo de incidente.