Definirán pruebas periciales contra presunto feminicida de Paola Moreno

La defensa jurídica de la familia de Paola Moreno, joven de 23 años víctima de feminicidio en agosto de 2025, informó que el próximo lunes se llevará a cabo una audiencia intermedia clave para definir las pruebas que serán presentadas rumbo al juicio contra el presunto responsable, identificado como Eriberto “N”.

Leonel Rodríguez Ordóñez, asesor legal de las víctimas indirectas, explicó que durante la audiencia se presentarán diversos medios de prueba, entre ellos alrededor de cuatro testimoniales y cinco periciales, con el objetivo de fortalecer la teoría del caso y lograr una eventual sentencia condenatoria.

Ofrecemos diversos dictámenes y testimoniales, son alrededor de cuatro testimoniales y cinco periciales. La familia de Paola, integrada por su madre, padre y hermanos, continúa afectada emocionalmente por el crimen”, dijo el abogado.

De acuerdo con Rodríguez Ordóñez, aunque la fiscalía capitalina ha brindado apoyo económico mensual a los familiares, el impacto psicológico y económico persiste, pues se trata de una familia de escasos recursos originaria del Estado de México, que enfrenta dificultades para trasladarse a las audiencias en la Ciudad de México.

Esta situación ha venido a afectarles emocionalmente, les cuesta trasladarse y venir a este tipo de audiencias, es triste y complicado para ellos”, comentó.

Cuantificación de daños

Marco Polo Rodríguez Villarruel, también asesor jurídico de las víctimas indirectas, explicó que la audiencia intermedia servirá para determinar qué pruebas son idóneas y pertinentes para el juicio, al considerarse una etapa de depuración procesal.

Esta audiencia tiene como objetivo excluir, es como un tamiz, ver cuáles medios de prueba son los idóneos y pertinentes para llegar al descubrimiento de los hechos y verdad histórica”, explicó.

Entre las pruebas consideradas se encuentran periciales realizadas por la Fiscalía de Feminicidios, testimonios sobre la vida de Paola y análisis en áreas como contabilidad y trabajo social, con la finalidad de cuantificar los daños derivados del feminicidio, como parte de un enfoque de justicia restaurativa.

Sin embargo, la representación legal de la familia acusó irregularidades en el proceso, al señalar constantes cambios de agentes del Ministerio Público encargados del caso, situación que, dijeron, ha complicado el seguimiento de la carpeta de investigación.

Marco Polo Rodríguez Villarruel señaló los constantes cambios de agentes del Ministerio Público encargados del caso Foto: Iván Mejía | Excélsior

Critican defensa de Eriberto “N”

Asimismo, criticaron la estrategia de la defensa particular del acusado, al asegurar que pretende introducir actos de investigación fuera del momento procesal correspondiente.

El acusado tiene una defensa privada que está queriendo meter actos de investigación como medios de prueba disfrazados, cuando esta etapa únicamente versa sobre la exclusión de medios de prueba”, sostuvo Rodríguez Villarruel.

El feminicidio de Paola Moreno ocurrió en agosto de 2025, la joven fue reportada como desaparecida el 2 de agosto, luego de informar a su familia que acudiría a reunirse con un conocido.

Días después, su cuerpo fue localizado en el Canal Nacional, en los límites de las alcaldías Coyoacán e Iztapalapa, en la Ciudad de México. Posteriormente, la Fiscalía General de Justicia capitalina detuvo a Eriberto “N” como presunto responsable del crimen.