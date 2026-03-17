¡Reprueban exámenes de confianza! Retiran al 17% de verificadores del INVEA en CDMX

El Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) retiró de sus filas a 53 verificadores tras no acreditar los exámenes de control de confianza aplicados el año pasado, lo que representa el 17 por ciento de su plantilla operativa.

Las evaluaciones fueron realizadas por el Centro de Control de Confianza de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, instancia que determinó la no aprobación de estos elementos.

Fueron retirados 53 elementos de 300 verificadores que teníamos (…) no los dio aprobatorios”, explicó José Salvador Esquinca, director del INVEA.

Sin embargo, aseguró que estas bajas no afectan la operatividad ni las acciones de verificación en las alcaldías.

‘No hay ninguna alcaldía vacía de verificadores’

En respuesta a lo dicho por la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, de que se recortó a la mitad la presencia de verificadores del Instituto y que en este momento solo cuentan con seis, lo que ha retrasado la posibilidad de revisar diversas obras, Esquinca aseguró que:

No hay ninguna alcaldía, a excepción de Cuajimalpa; no hay ninguna alcaldía vacía de verificadores, todos los días hacen verificaciones”. Sin embargo, no detalló el número de verificadores que operan actualmente en Cuajimalpa.

La propia alcaldía de Cuauhtémoc hoy dio referencia a números de verificaciones que han realizado y nosotros nos ponemos a la orden para que, si la alcaldía nos permite un listado, podamos ayudarlos con las verificaciones”, dijo.

Esquinca recalcó que la salida del 17 por ciento de verificadores forma parte de un proceso de depuración que se repetirá de manera anual como medida para fortalecer la legalidad en las tareas de verificación administrativa. Para tener la plantilla completa, ya se emitió una convocatoria para una nueva selección, recordó.

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