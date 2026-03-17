Derrumbe en San Antonio Abad: acusan a alcaldía Cuauhtémoc de inconsistencias en documentos

El secretario de Vivienda, Inti Muñoz, acusó a la alcaldía Cuauhtémoc de presentar documentos con inconsistencias en el caso del derrumbe ocurrido en una obra en proceso de demolición en San Antonio Abad 124, que dejó tres trabajadores muertos.

Sin embargo, interrogado respecto a si se trata de una “fabricación de documentos”, el secretario puntualizó que será la Fiscalía capitalina la que determine si se cometió este tipo de delitos.

Yo no tengo facultad para responder eso. Lo que sí es que son inconsistencias que debe aclarar la alcaldía ante la Fiscalía”, remarcó, al responder a los señalamientos que horas antes hizo la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega sobre el caso.

El funcionario detalló, además, que existen inconsistencias en las fechas relacionadas con el documento donde supuestamente habría demandado a la empresa DEMEC, encargada de la demolición del inmueble, subsanar las irregularidades detectadas.

Precisó que en redes sociales de la alcaldesa se difundió inicialmente un documento sin firma, fechado el 30 de septiembre, que posteriormente apareció con anotaciones del 17 de octubre de 2025.

Más tarde se publicó otra hoja del mismo documento que ya incluía una firma, aunque no correspondía a la primera página del oficio.

El secretario subrayó que, de acuerdo con el contenido del documento, no se trata de una negativa a una licencia de demolición, sino de un oficio de prevención en el que se solicita a la empresa propietaria —el Fideicomiso 777— entregar información adicional para continuar con el trámite.

Ojo, no niega la autorización o licencia (…) Esto tiene que ser revisado, aclarado. Creemos que es importante que en la alcaldía se revisen sus propios procedimientos a través de sus órganos internos de control para que esto sea más puntual”, recalcó.

Además, aseguró que Rojo de la Vega no puede desconocer el inicio de obra —el 12 de noviembre—, ya que “en un documento fechado el 11 de noviembre la alcaldía comunica a la Comisión para la Reconstrucción que se ha dado por enterada del inicio de la obra”.

En ese documento la alcaldía “reconoce que el edificio de San Antonio es de alto riesgo estructural y debe ser demolido (…) y que debe asegurarse de que la empresa cumpla con los requerimientos de Protección Civil y de la aplicación del Reglamento de Construcciones”.

A partir de que inició la obra, autoridades de la demarcación debieron suspenderla, recalcó.

Acuerdo de facilidades no exime a alcaldía de facultades

Inti Muñoz, secretario de Vivienda. Especial

Respecto al señalamiento de Rojo de la Vega de que “el acuerdo de facilidades” otorgado a la empresa DEMEC, encargada de la demolición en San Antonio Abad 124, permitió saltarse los requisitos, Inti Muñoz reiteró que este acuerdo “no exime a las alcaldías de sus atribuciones ni de llevar a cabo estas verificaciones y supervisiones”, enfatizó.

Tan es así que la alcaldía ha verificado históricamente y revisado las obras de la Comisión para la Reconstrucción”, dijo, al revelar que en los últimos meses autoridades de la demarcación han realizado verificaciones en cinco obras en proceso de demolición: en avenida México número 11, en la colonia Hipódromo; Ámsterdam 49; Sonora 141; otra más en avenida México 117, y otra en Antonio Solá 71.

Ello, al desmentir lo dicho por la alcaldesa, quien señaló que de 17 obras bajo acuerdo de facilidades, en seis de ellas el Gobierno central no le ha permitido a la alcaldía verificarlas “porque no les toca”.

Han realizado verificaciones, y debo decirlo, con resultados positivos”, dijo, al insistir en que la alcaldía deberá revisar el proceso interno y aclarar la “incongruencia en materia de fechas” de los documentos presentados.

Recalcó que “seguirán atentos a la investigación que ya lleva a cabo la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, espacio en el cual se deben presentar las pruebas documentales necesarias para deslindar responsabilidades”.

Afirmó que también habrá que esperar los resultados de las investigaciones de la Fiscalía respecto a la responsabilidad de DEMEC, la empresa encargada de la demolición.

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